Радий Хәбиров "Газпром газ моторлы яғыулыҡ" компанияһын барлыҡҡа килеүенә 10 йыл тулыу айҡанлы ҡотланы

– Поздравляю с юбилеем нашего доброго и очень надёжного партнёра – компанию «Газпром газомоторное топливо» и лично вас, уважаемый Виктор Алексеевич (В.А. Зубков, председатель Совета директоров ПАО «Газпром), уважаемый Денис Геннадьевич (Д.Г. Корниенко, и.о. генерального директора «Газпром газомоторное топливо»)! Благодаря нашему сотрудничеству мы имеем чёткое понимание перспектив развития рынка «голубого топлива» в стране, – тине Радий Хәбиров. – Это огромный высокоинтеллектуальный труд. Нужно заниматься развитием сети газовых заправочных станций и одновременно готовить потребителей к переходу на использование метана.

Башҡортостан башлығы республиканың газ моторлы яғыулыҡ секторындағы ҡаҙаныштары тураһында хәбәр итте.

– Мы выстроили с компанией хорошие конструктивные взаимоотношения. Стараемся максимально поддерживать коллег в реализации стратегических инвестпроектов. Без торгов выделяем участки для строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), быстро решаем административные вопросы, субсидируем подведение к заправкам инженерных сетей, – тине Радий Хәбиров. – Кроме того, это важная составляющая развития в республике придорожного сервиса и туризма. Поэтому мы открыты для дальнейшего сотрудничества и готовы работать на благо нашей великой страны.

«Газпром»дың Директорҙар советы рәйесе Виктор Зубков газ моторлы яғыулыҡ баҙарын үҫтереүҙәге хеҙмәте өсөн Радий Хәбировҡа Рәхмәт хаты тапшырҙы.