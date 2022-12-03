Артур Әхмәтхановтың иҫтәлегенә

"От имени Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова сегодня приветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийских командных соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Фарвазовича Ахметханова. В этом году принимают участие 164 спортсмена из 8 субъектов страны. Эти соревнования уже являются традиционными для нашей республики. Их особенностью является посвящение памяти легендарного в республике человека, борца за справедливость и правопорядок Артура Фарвазовича. В 2018 году именно благодаря его поддержке был открыт Клуб дзюдо-Самбо Динамо Уфа, сейчас этим видом спорта занимается его внук.

Уфа за последние годы не раз становилась ареной крупнейших соревнований, среди которых спортивная борьба, борьба на поясах, корэш, и, конечно же, дзюдо. На сегодняшний день дзюдо культивируется в 29 городах и районах Республики Башкортостан, им занимается более 3800 человек. Дзюдо – это красивый и благородный вид спорта, который развивает не только физическую силу и быстроту реакции, но также учит самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе. Уверен, что нынешний турнир станет большим, памятным событием для всех участников, порадует публику зрелищными поединками и красивыми победами.

Желаю всем участникам, судьям и зрителям незабываемых эмоций, ярких впечатлений, удачи и здоровья!" - тиелгән соцселтәр яңылығында.