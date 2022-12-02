«Ҡатын-ҡыҙ – йыл директоры» конкурсы еңеүселәре бүләкләнде

Быйыл конкурста ҡатнашыу өсөн 30 кеше ғариза биргән. Финалға 20 етәксе ҡатын-ҡыҙ сыҡҡан.
Төбәк этабы еңеүселәре түбәндә (исемлек БР Хөкүмәтенең рәсми сайтынан русса бирелә):
Оксана Чанышева, ООО Центр профессиональной подготовки кадров, номинация «Корифей бизнеса»
Айгуль Шакурова, АНО «Центр развития и поддержки корейской культуры», номинация «Бизнес-открытие года»
Марина Курбангалеева, ООО «Эволюция», номинация «За высокий профессионализм»
Гульшат Урманшина, ООО «Золотой курай», номинация «За достижения в области управления качеством»
Фаузана Фархутдинова, индивидуальный предприниматель, номинация «За высокое мастерство руководителя»
Ольга Оспищева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» ГО г. Кумертау РБ, номинация «За достижения в сфере образования»
Татьяна Абрамова, МУП «Комбинат школьного питания» ГО г. Октябрьский Республика Башкортостан, номинация «Надежный партнер»
Светлана Андарзянова, Сеть салонов мебели «Грация», номинация «Женская инициатива»
Ольга Маликова, ООО «Вэнда», номинация «Воплощение делового стиля»
Ангелина Ульданова, Психолого-речевой центр «Доброе слово», номинация «Директор нового поколения»
Светлана Беляева, индивидуальный предприниматель, Стерлитамакское местное отделение БРО «ОПОРА РОССИИ», номинация «Авторитетный лидер»
Ильвира Герцовская, индивидуальный предприниматель, номинация «Самый креативный директор»
Гульназ Исламгареева, Сеть магазинов «Фортуна», номинация «За эффективное управление»
Эльза Шайхутдинова, ГБУ РБ Северо-западный межрайонный центр «Семья», номинация «За успешное руководство»
Тамара Белова, индивидуальный предприниматель, номинация «Меценат года»
Залия Султанова, индивидуальный предприниматель, номинация «Развитие семейного бизнеса»
Анна Холкина, индивидуальный предприниматель, номинация «Лучший организатор»
Екатерина Тузовская, ООО «ЕВНАТ», номинация «Инновационные методы в бизнесе»
Гульназ Фаизова, индивидуальный предприниматель, номинация «Необыкновенная женщина»
Алла Морозова, ООО «Мир», номинация «Кадры решают все».
Лауреаттар Башҡортостан исеменән Бөтә Рәсәй конкурсында сығыш яһаясаҡ.
Фото: БР Хөкүмәте сайтынан.