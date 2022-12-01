«Буйһондоролмаған Донбасс балаларына һәм СВО-ла ҡатнашыусыларға – Яңы йыл бүләктәре»

Әйткәндәй, бындай гуманитар ярҙам сараһы 2015 йылдан ойошторола, ә быйыл унда “махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға” тигән ҡушымта ла өҫтәлгән.

Ойоштороусылары – Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте, БР Йәмәғәт палатаһы, БР Хәрби хәрәкәттәр ветерандары союзы, “Берҙәм Рәсәй” партияһы яҡлыларҙың төбәк советы, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы, ”Ветеран Башкортостана” гәзите, Өфөнөң Киров районы һуғыш һәм хеҙмәт ветерандары советы.

Бүләктәр йыйыу 18 декабргәсә дауам итә. Түбәндәге адрестар буйынса тапшыра алаһығыҙ.

1. Кировский совет ветеранов и редакция газеты «Ветеран Башкортостана: г. Уфа, ул. Достоевского, 106, +7-917-346-06-09 (Марс Талипович Абдеев), +7-987-473-03-41 (Светлана Фаиновна Беллендир).

2.Султанова Рашида Искандаровна – Председатель Союза женщин РБ, +7962-544-08-88. Место сбора подарков для детей и солдат по адресу: г.Уфа, Конгресс –Холл Торатау, ул.Заки Валиди 2, пост №6

Тәҡдим ителгән бүләктәр исемлеге:

Донбасс балаларына

1. Упакованные сладкие подарки.

2. Канцелярские товары, школьные принадлежности.

3. Новые игрушки

4. Спортивные товары (мячи, скакалки, гантели и др.), спортивная одежда.

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға

1. Термобелье

2. Вязаные шерстяные носки, х/б носки, тёплые перчатки.

3. Медикаменты.

4. Консервы (рыбные, мясные, сладкие).

5. Сладости в ассортименте (сгущенное молоко, сахар, конфеты, мед и др.)

6. Чай, кофе.

7. Мука, макаронные изделия.

8. Супы быстрого приготовления, бульонные кубики.

9. Сигареты, зажигалки, газовые баллоны.

10.Батарейки в ассортименте.

11.Принадлежности для личной гигиены (мыло, полотенца, зубные щетки и зубные пасты, бритвенные станки, пена для бритья, одеколон, туалетная бумага, салфетки и др.).

12. Государственная символика (флаги РБ и РФ).

13. Генераторы (бензиновые, дизельные).

14. Инструменты (лопаты, топоры, ножовки и т.д.).

15. Канцтовары (блокноты, ручки)

Для упаковки новогодних подарков участникам СВО – необходимо мешки «Крафт».

16. Письма солдату участнику Специальной Военной Операции от детей, бабушек. Подруг и родственников.

17. Финансовая помощь – для перечисления денежных средств по мобильному банку: карта Сбербанка 639002069082515857. Карта привязана к номеру мобильного телефона 89174050064 (Т.Р. Ражапов) с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».

18. РОО РБ «Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий», ИНН 0274964720 КПП 027401001

450092, Республика Башкортостан, ГО, Город УФА, ул. Софьи Перовской, д. 25, кв. 506

А Р/с 40703810329340000053

Наименование банка Филиал "Нижегородский"

АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК банка 042202824

Фото һәм сығанаҡ: БР Йәмәғәт палатаһы сайтынан.