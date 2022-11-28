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Бөгөн, 08:58

Өфөлә юлдарҙы төҙөкләндереүгә милли проект буйынса 2,3 млрд һум аҡса бүленәсәк

«Хәүефһеҙ сифатлы юлдар» милли проекты аша баш ҡалала яңы юлдар һалынасаҡ, булғандары төҙөкләндереләсәк һәм ремонтланасаҡ.

Өфөлә юлдарҙы төҙөкләндереүгә милли проект буйынса 2,3 млрд һум аҡса бүленәсәк
Өфөлә юлдарҙы төҙөкләндереүгә милли проект буйынса 2,3 млрд һум аҡса бүленәсәк
- Задача, которая перед нами поставлена – это сделать наш регион самым комфортным для проживания граждан. В связи с этим дорожная инфраструктура – одна из главных составляющих данного процесса. В преддверии большого юбилея башкирской столицы идет планомерная работа по обновлению города, и это стало возможно во многом благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Если говорить о ближайших перспективах, то только на следующий год Уфа в рамках нацпроекта получит 2,3 млрд рублей, что позволит завершить уже начатые объекты и отремонтировать имеющиеся,- тине бының хаҡта БР Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров.

Баш ҡала хакимиәте белдереүенсә, бүленәсәк аҡсаға Киров районында Бейеклек һәм Академик Ураҡсин урамдарында, Зинин ауылындағы транспорт ҡулсаһын тамамлау күҙаллана. Бынан тыш Нуғай шоссеһына тиклем М-5 "Урал" юлы бәйләү һәм биш урынды ремонтлау, Эшсе хәбәрселәр урамын реконструкциялау дауам итәсәк.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
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