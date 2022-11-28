Өфөлә юлдарҙы төҙөкләндереүгә милли проект буйынса 2,3 млрд һум аҡса бүленәсәк

- Задача, которая перед нами поставлена – это сделать наш регион самым комфортным для проживания граждан. В связи с этим дорожная инфраструктура – одна из главных составляющих данного процесса. В преддверии большого юбилея башкирской столицы идет планомерная работа по обновлению города, и это стало возможно во многом благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Если говорить о ближайших перспективах, то только на следующий год Уфа в рамках нацпроекта получит 2,3 млрд рублей, что позволит завершить уже начатые объекты и отремонтировать имеющиеся,- тине бының хаҡта БР Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров.





Баш ҡала хакимиәте белдереүенсә, бүленәсәк аҡсаға Киров районында Бейеклек һәм Академик Ураҡсин урамдарында, Зинин ауылындағы транспорт ҡулсаһын тамамлау күҙаллана. Бынан тыш Нуғай шоссеһына тиклем М-5 "Урал" юлы бәйләү һәм биш урынды ремонтлау, Эшсе хәбәрселәр урамын реконструкциялау дауам итәсәк.



