Михаил Мурашко Башҡортостандың уңышына ҡыуанды

Федераль ведомство башлығы былай тигән: «Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов направлен на формирование современной, актуальной и качественной научно-технологической среды, создающей условия для прорывных научных открытий и трансляции их результатов в практическую плоскость. В Башкортостане успешно работает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ). Программа деятельности центра направлена на решение важных стратегических задач, используя региональные ресурсы и компетенции различного уровня, включая федеральные учреждения. В их числе подведомственный Минздраву России Башкирский государственный медицинский университет, который вошел в программу „Приоритет-2030“. Это свидетельствует о высоком уровне вуза и его компетенциях, создает условия для их развития и последующего внедрения разработок в практику».

Республикабыҙ фән һәм технология тармағын үҫтереүгә, ғилми потенциалды файҙаланыуға ҙур иғтибар бүлә. Әле беҙҙең алда - ҙур бурыстар.