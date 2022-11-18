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18 Ноябрь , 14:36

Михаил Мурашко Башҡортостандың уңышына ҡыуанды

Рәсәйҙең һаулыҡ һаҡлау министры, Өфөләге донъя кимәлендәге Евразия ғилми-мәғариф үҙәгенең күҙәтеү советы ағзаһы Михаил Мурашко Милли ғилми-технологик үҫеш рейтингы буйынса Башҡортостандың дүртенсе урынға күтәрелеүен уңыш, тип иҫәпләй.

Михаил Мурашко Башҡортостандың уңышына ҡыуанды
Михаил Мурашко Башҡортостандың уңышына ҡыуанды

Федераль ведомство башлығы былай тигән: «Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов направлен на формирование современной, актуальной и качественной научно-технологической среды, создающей условия для прорывных научных открытий и трансляции их результатов в практическую плоскость. В Башкортостане успешно работает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ). Программа деятельности центра направлена на решение важных стратегических задач, используя региональные ресурсы и компетенции различного уровня, включая федеральные учреждения. В их числе подведомственный Минздраву России Башкирский государственный медицинский университет, который вошел в программу „Приоритет-2030“. Это свидетельствует о высоком уровне вуза и его компетенциях, создает условия для их развития и последующего внедрения разработок в практику».

Республикабыҙ фән һәм технология тармағын үҫтереүгә, ғилми потенциалды файҙаланыуға ҙур иғтибар бүлә. Әле беҙҙең алда - ҙур бурыстар. 

Автор:Алһыу Ишемғолова
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