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16 Ноябрь , 08:57

Аҡъяр - Сибай юлында элемтә бар!

Сибай ҡалаһы менән Хәйбулла районы үҙәген тоташтырған юлда, төбәк трассаһының 100-сө километры участкаһында мобиль элемтә булдырылды.

Аҡъяр - Сибай юлында элемтә бар!
Аҡъяр - Сибай юлында элемтә бар!
– Правительство Башкортостана приняло решение профинансировать возведение базовых станций мобильной связи вдоль участка автомобильной дороги «Сибай-Акъяр». Согласно техзаданию, подрядчику предстояло установить четыре системных комплекса с приёмопередающей аппаратурой. Сейчас все работы закончены, теперь участок автодороги от Сибая до Акъяра покрыт на 95% сигналом сотовой связи в стандарте 2, 4 G, – сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.  
 
Благодаря установке нового телеком-оборудования голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет появились на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044 протяженностью более 100 км, а также в четырех прилегающих к трассе населенных пунктах. Появление новых базовых станций позволило улучшить качество связи в деревнях Культабан и Карышкино в Баймакском районе. Кроме того, мобильная связь впервые появилась в селах Новоукраинка и Комсомольск Хайбуллинского района, Сосновка в Белорецком районе, где проживает более двух тысяч жителей.
 
Напомним, о планах по обеспечению связью автомобильной дороги «Сибай-Акъяр» Правительство Башкортостана анонсировало в июле 2022 года. Президент России Владимир Путин не единожды обращал внимание на проблему связи вдоль автомобильных дорог и необходимость ее решения в сотрудничестве с мобильными операторами в целях развития цифровой инфраструктуры и реализации условий цифровой экономики.
Фото: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
Автор:Алһыу Ишемғолова
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