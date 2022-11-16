Аҡъяр - Сибай юлында элемтә бар!

– Правительство Башкортостана приняло решение профинансировать возведение базовых станций мобильной связи вдоль участка автомобильной дороги «Сибай-Акъяр». Согласно техзаданию, подрядчику предстояло установить четыре системных комплекса с приёмопередающей аппаратурой. Сейчас все работы закончены, теперь участок автодороги от Сибая до Акъяра покрыт на 95% сигналом сотовой связи в стандарте 2, 4 G, – сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Благодаря установке нового телеком-оборудования голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет появились на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044 протяженностью более 100 км, а также в четырех прилегающих к трассе населенных пунктах. Появление новых базовых станций позволило улучшить качество связи в деревнях Культабан и Карышкино в Баймакском районе. Кроме того, мобильная связь впервые появилась в селах Новоукраинка и Комсомольск Хайбуллинского района, Сосновка в Белорецком районе, где проживает более двух тысяч жителей.

Напомним, о планах по обеспечению связью автомобильной дороги «Сибай-Акъяр» Правительство Башкортостана анонсировало в июле 2022 года. Президент России Владимир Путин не единожды обращал внимание на проблему связи вдоль автомобильных дорог и необходимость ее решения в сотрудничестве с мобильными операторами в целях развития цифровой инфраструктуры и реализации условий цифровой экономики.

Фото: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.