Радий Хәбиров Башҡортостан нефтенә 90 йыл тулыу менән ҡотланы

– Сердечно поздравляю вас с 90-летием начала добычи первой башкирской нефти!

Мы отмечаем эту знаменательную дату здесь, в Ишимбае, где со скважины № 702, ласково называемой «Вышкой-бабушкой», в 1932 году началась славная история нашей нефтяной отрасли. Где был дан старт, как мы говорим, «башкирскому» этапу развития отечественного ТЭКа.

Наши нефтяники были во многом первопроходцами. Именно вам, многим поколениям тружеников нефтегазовой отрасли, мы обязаны сегодняшним благополучием родной республики и всей страны. Отрасль дала жизнь новым городам и посёлкам, научным институтам, прославленному Уфимскому государственному нефтяному техническому университету.

Сегодня «Башнефть» – одна из ведущих в стране компаний нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли. «Башнефть» остаётся надёжным партнером и крупнейшим налогоплательщиком республики.

Только за последние пять лет башкирские нефтяники направили более 18 млрд рублей на строительство дорог, школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, поддержку массового и профессионального спорта. В рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» за последние три года реализовали более 220 проектов в 49 районах и городах.

Например, нельзя не заметить, как сегодня меняется облик Ишимбая, улучшаются условия жизни горожан. Благоустраиваются парки и общественные пространства, идёт ремонт и строительство детских садов, школ. Наш замечательный город, действительно, становится ещё уютнее и краше.

Уважаемый Андрей Николаевич (А.Н. Лазеев, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»)! Мы признательны вам и председателю Совета директоров «Роснефти» Игорю Ивановичу Сечину за эффективный менеджмент в непростых условиях, добрый настрой к укреплению дружбы и сотрудничества, активную социально ориентированную политику в интересах жителей Башкортостана. Хочу сердечно поблагодарить весь коллектив «Башнефти» за многолетний добросовестный труд.

Сегодня перед предприятиями нефтегазовой отрасли стоят серьёзные вызовы. Уверен, что башкирские нефтяники с честью решат любые самые сложные задачи.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых побед! – тип ҡотлап, иң матур теләктәрен дә еткерҙе.

Фото: Т. АМАНОВ.