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10 Ноябрь , 09:30

Президент эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәрен һөнәри байрамдары менән ҡотланы

Владимир Путин: "Һеҙҙең күптәрегеҙ ошо байрам көнөндә лә тәртип һағында, хәрби дежурҙа, һәр хәүефкә лә ҡаршы торорға әҙер..."

Президент эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәрен һөнәри байрамдары менән ҡотланы
Президент эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәрен һөнәри байрамдары менән ҡотланы

Ил башлығы видеоҡотлауҙа былай тине:

«Рад поздравить вас с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел, искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, за ваш значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан. Многие из вас и сейчас, в свой праздник, на боевом дежурстве, на страже правопорядка, и, уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника...

Сегодня к Министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования, перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. <…>

Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жёсткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов – борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью.

Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России.

Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия вашим родным и близким».

Автор:Алһыу Ишемғолова
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