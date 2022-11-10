Президент эске эштәр органдары хеҙмәткәрҙәрен һөнәри байрамдары менән ҡотланы

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«Рад поздравить вас с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел, искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, за ваш значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан. Многие из вас и сейчас, в свой праздник, на боевом дежурстве, на страже правопорядка, и, уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника...

Сегодня к Министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования, перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. <…>

Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жёсткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов – борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью.

Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России.

Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия вашим родным и близким».