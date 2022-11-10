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10 Ноябрь , 11:18

Етем балалар пособиеһы арта

БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайҙан белдереүҙәренсә, етем балалар өсөн түләүҙәр 10 процентҡа индексациялана.

Етем балалар пособиеһы арта
Етем балалар пособиеһы арта

"Бала ҡараусы опекундарға (попечителдәргә) аҡса түләү тәртибе һәм күләме тураһында"ғы республика законына үҙгәрештәр ошо айҙа уҡ индереләсәк.

БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай Рәйесе Константин Толкачев белдереүенсә, "законопроектом предлагается с 1 января 2023 года увеличить на 10 процентов размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семью".

Быйыл индексация булмаған, ә унан алда пособие күләме 4 процент артҡан.

 

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
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