Етем балалар пособиеһы арта

"Бала ҡараусы опекундарға (попечителдәргә) аҡса түләү тәртибе һәм күләме тураһында"ғы республика законына үҙгәрештәр ошо айҙа уҡ индереләсәк.

БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай Рәйесе Константин Толкачев белдереүенсә, "законопроектом предлагается с 1 января 2023 года увеличить на 10 процентов размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семью".

Быйыл индексация булмаған, ә унан алда пособие күләме 4 процент артҡан.