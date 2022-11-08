-9 °С
Болотло
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Ноябрь , 13:30

Юл фажиғәләре - 7 ноябрь

Уҙған тәүлектә республика юлдарында 11 автомобиль аварияһы теркәлгән, бер кешенең ғүмере өҙөлгән, 13 кеше йәрәхәтләнгән.

Юл фажиғәләре - 7 ноябрь
Юл фажиғәләре - 7 ноябрь

Кисен Шишмә районында, Шишмә-Аксенов-Ҡырғыҙ-Миәкә автомобиль юлының 28-се саҡрымында, 63 йәшлек ир "Toyota RAV4" машинаһында юлдан осҡан. Водитель үлемесле йәрәхәттәрҙән юл-транспорт ваҡиғаһы урынында һәләк булған. Уның водитель стажы - 44 йыл... Әлеге ваҡытта тикшереү башланған.

Баш автоинспектор Владимир Севастьянов ошо ваҡиғаға бәйле бына ни тип яҙҙы: "Уважаемые водители, прошу быть особенно внимательными при движении на трассах. Чаще всего такие ситуации имеют место на узких дорогах при обгоне и других маневрах. Зачастую поводом служат и действия самих водителей. Стремясь вернуться на проезжую часть, они обычно сбрасывают газ и резко поворачивают колеса в сторону дороги. Эти действия являются ошибочными и дают тот вращательный импульс, который опрокидывает автомобиль".

Фото: БР ЮХХДИ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика