Тағы туғыҙ социаль әһәмиәттәге хеҙмәт электрон форматта күрһәтелә

Күп кеше мөрәжәғәт иткән мөһим социаль хеҙмәттәрҙе (йылына 100 меңдән ашыу - федераль хеҙмәткә, 40 меңдән ашыу төбәк һәм мцниципаль хеҙмәттәргә ғариза бирелһә, ул "социаль әһәмиәтле" һанала) электрон форматҡа күсереү бурысы Рәсәй Президенты тарафынан ҡуйылған. Беләһегеҙ, илдә "Цифрлы иҡтисад" милли проекты ғәмәлгә ашырыла.

Социаль хеҙмәттәрҙе цифрлаштырыу республикала 2021 йылдың авгусынан әүҙемләште.

Түбәндәге хеҙмәттәр ҙә электрон форматта күрһәтелә:

- принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка;

- присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»;

- прием и регистрация заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования;

- назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;

- назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Фото: БР Дәүләт хеҙмәтен цифрлы үҫтереү министрлығы.