Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеүсене бүләкләнеләр

«У нас уже сложилась традиция приглашать сюда тех людей, которые отличились поступками, важными для республики. Сергей Анатольевич — настоящий патриот, с первого дня спецоперации оказывал спонсорскую помощь. Он пожарный доброволец. Когда возник вопрос о помощи нашим воинам, он загрузил „буханку“, сам сел за руль и в составе гумконвоя прибыл в зону СВО. Выгрузил машину и доставил ее на позиции батальона имени Шаймуратова, передал УАЗ бойцам. Настоящее мужское спасибо вам, Сергей Анатольевич», — тине Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров.

Ул, бөгөндән башлап махсус хәрби операция зонаһына гражданкалағы кешеләргә барыу тыйыла – был хәүефле, тип тә өҫтәне.

Фото:Башинформ.