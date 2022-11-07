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7 Ноябрь , 12:42

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеүсене бүләкләнеләр

 Бөгөн БР Хөкүмәтенең  Республика менән идара итеү үҙәгендә үткән оперативкала Межгорье ҡалаһынан «Уралпромстрой»  компанияһының  финанс директоры Сергей Люлинды бүләкләнеләр.  

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеүсене бүләкләнеләр
Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам итеүсене бүләкләнеләр

   

«У нас уже сложилась традиция приглашать сюда тех людей, которые отличились поступками, важными для республики. Сергей Анатольевич — настоящий патриот, с первого дня спецоперации оказывал спонсорскую помощь. Он пожарный доброволец. Когда возник вопрос о помощи нашим воинам, он загрузил „буханку“, сам сел за руль и в составе гумконвоя прибыл в зону СВО. Выгрузил машину и доставил ее на позиции батальона имени Шаймуратова, передал УАЗ бойцам. Настоящее мужское спасибо вам, Сергей Анатольевич», — тине Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров.

Ул, бөгөндән башлап махсус хәрби операция  зонаһына гражданкалағы  кешеләргә барыу тыйыла – был  хәүефле, тип тә өҫтәне.

Фото:Башинформ.

 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
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