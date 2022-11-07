"Эш ҡайнай!" Радий Хәбиров Транспорт министрлығының эшен баһаланы

Ведомство бер нисә ҙур проект менән шөғөлләнә. Шуларҙың береһе – Зәки Вәлиди урамы менән Салауат Юлаев проспекты киҫелешендәге юл саты төҙөлөшө тамамланыуға табан бара.

«Я всех дорожников благодарю, кто этим занимался. Особые слова благодарности я хотел сегодня сказать министерству транспорта нашего, лично вам, Александр Владимирович [министр транспорта и дорожного хозяйства РБ А.В. Булушев – прим. ред.]. Потому что как-то молчаливо-молчаливо минтранс у нас работает. Но я сидел, анализировал самые крупные проекты, которые у нас зашевелились: и развязку эту сделали, и Восточный выезд, Южные ворота, трассы М-7, М-12. Работа-то кипит! Спасибо большое всему коллективу, очень хорошо поработали», – тине ул.

Фото:Башинформ.