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7 Ноябрь , 13:59

"Эш ҡайнай!" Радий Хәбиров Транспорт министрлығының эшен баһаланы

 Бөгөнгө оператив кәңәшмәлә республика  Башлығы Радий Транспорт министрлығының эшен билдәләп үтте.

"Эш ҡайнай!" Радий Хәбиров Транспорт министрлығының эшен баһаланы
"Эш ҡайнай!" Радий Хәбиров Транспорт министрлығының эшен баһаланы

 

  Ведомство  бер нисә ҙур проект менән шөғөлләнә. Шуларҙың береһе – Зәки Вәлиди урамы менән Салауат Юлаев проспекты киҫелешендәге юл саты төҙөлөшө тамамланыуға табан бара.   

«Я всех дорожников благодарю, кто этим занимался. Особые слова благодарности я хотел сегодня сказать министерству транспорта нашего, лично вам, Александр Владимирович [министр транспорта и дорожного хозяйства РБ А.В. Булушев – прим. ред.]. Потому что как-то молчаливо-молчаливо минтранс у нас работает. Но я сидел, анализировал самые крупные проекты, которые у нас зашевелились: и развязку эту сделали, и Восточный выезд, Южные ворота, трассы М-7, М-12. Работа-то кипит! Спасибо большое всему коллективу, очень хорошо поработали»,  – тине ул.

Фото:Башинформ.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
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