Финалға 45 проект сыҡты

Был еңеүҙәр барыһы ла “Йыл маршруты 2022” Бөтә Рәсәй туристик премиянан.

Конкурсҡа Рәсәйҙең 67 төбәгенән барлығы 571 проект тәҡдим ителгән. Шуларҙың 296-һы финалға сыҡҡан. Ул проекттар араһында 45-е беҙҙең республиканан ине. Һөҙөмтә бик яҡшы – рекордлы еңеү! 29 диплом! 9 гран-при!

Бына улар (гран-при һәм беренсе урын яулаусылар, исемлек БР Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы сайтынан русса бирелә):

Гран-при в номинации «Лучшая музейная экскурсия» получил Музей пещеры Шульган-Таш, ГБУ РБ ИКМЗ «Пещера Шульган-Таш», Бурзянский район.

Гран-при в номинации «Лучший велосипедный маршрут» - «Крутим педали по Геопарку Торатау», ООО Башгид, г. Стерлитамак.

Гран-при в номинации «Лучший маршрут для пожилых людей» - «Красноусольск+Сердце Башкирии», ООО «Мир без границ» и ООО «Тархан», г.Уфа.

Гран-при в номинации «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» - «Инклюзивный тур «Путешествие в Сердце Башкирии», ООО «Тархан», г.Уфа.

Гран-при в номинации «Лучший маршрут оздоровительного туризма» - «Оздоровительный тур «К травнику Гордееву». Национальная туроператорская компания, г. Уфа.

Гран-при в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» - «Ишимбай. Назад в СССР», ООО «Мир без границ», г. Уфа.

Гран-при в номинации «Лучший маршрут экологического туризма» - «Женская рыбалка в Башкортостане», ИП Думчев Н.И., Зубово, Уфимский район.

Гран-при в номинации «Лучший маршрут, посвященный Году культурного наследия народов России» - «Дикий башкир», Интур РБ, г. Уфа.

Гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут» - «Башкирское застолье», ООО «Центр экскурсий Сулейман трэвэл», г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший приключенческий маршрут» - «Охота за диким мёдом», Национальная туроператорская компания, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший речной круиз» - «Сплав вокруг Уфы по реке Белой и реке Уфа», Национальная туроператорская компания, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» - «По следам экспедиции Пржевальского», АНО Центр развития туризма РБ, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший событийный тур» - «Фестиваль «Башкирская лошадь», АНО Центр развития туризма РБ, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший туристический путеводитель» - «Уфа.Путеводитель», ООО «Элис Медиа Групп», г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший этнографический маршрут» - «Тур на колодно-бортевую пасеку у подножия шихана Торатау», Национальная туроператорская компания, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» - «Алга в Башкортостан», ООО «Мир без границ», г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший маршрут для пожилых людей» - «Геопарк Янган-Тау - целебный день на природе», 100 троп, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» - «Музейная инклюзивная программа «Добротворчество», Музей 112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской дивизии, г. Уфа.

Первое место в номинации «Лучший маршрут оздоровительного туризма» - трехдневный йога-тур «Обрети гармонию с природой», ООО «Евразия-Тур», озеро Банное.

Первое место в номинации «Лучший этнографический маршрут» - «Путешествие в этнографический комплекс «Бабай Утары», Национальная туроператорская компания, г. Уфа.

Башҡортостан буйлап сәйәхәт итергә уйлаһағыҙ, ошо маршруттарҙы һис икеләнмәйенсә һайлай алаһығыҙ. Дуҫтарығыҙға, ҡунаҡтарға ла тәҡдим итегеҙ.

Фото: vk.com