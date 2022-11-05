"Стела асылыу - мөһим ваҡиға"

"То, что в 2020 году Уфе в числе первых 20 городов страны указом Президента Владимира Путина было присуждено почетное звание «Города трудовой доблести» - говорит о многом. И сегодняшнее открытие стелы - это, без преувеличения, знаменательное событие. Во время Великой Отечественной войны Уфа стала надежным тылом, где все делалось для нужд фронта и будущей Победы. В столицу республики были эвакуированы свыше 40 предприятий и производств. Моторный завод (сегодня – УМПО – прим. ред.) произвел более 50 тысяч двигателей для боевых самолетов. То есть практически каждый четвертый советский самолет был снабжен мотором уфимского производства. Уфимский нефтеперерабатывающий завод поставлял топливо для танков и самолетов. Это было время массового трудового героизма. К 1947 году 60 751 житель Уфы был удостоен наград за трудовые подвиги. В нашем городе работали 29 эвакогоспиталей, сюда, в глубокий тыл отправляли на лечение тяжелораненых бойцов. Средства на поддержку армии вносили трудовые коллективы, студенты. Вторая пионерская дружина имени капитана Гастеллло мужской средней школы №11 собрала 14,5 тысяч рублей, ремесленное училище энергетиков №9 – 50 тысяч рублей. Главный конструктор Государственного Союзного ордена Ленина завода №26 Владимир Климов передал всю свою Госпремию – 73 тысячи рублей. И таких примеров бесконечно много", - тип һөйләне Гельшат Хөсәйенова.

Уның ышаныуынса, яңы ҡуйылған стела янынан кеше һис өҙөлмәйәсәк. Унда экскурсияға ла киләсәктәр. Йәш быуынға Еңеү өсөн тылдың нисек тырышҡанын һөйләргә кәрәк.

Фото һәм сығанаҡ: Молодежная газета.