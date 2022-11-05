Радий Хәбиров - "Аҡ тирмән" тураһында

"Аҡ тирмән" - "Актирман" компанияһын Рима һәм Заһир Күлбаевтар асҡан. Ғаилә предприятиеһы инде 11 йыл иген культураларын эшкәртеү менән шөғөлләнә. Хужа кеше етештереү менән етәкселек итә, технологиялар уйлап таба, ҡорамалдарҙың эшен контролләй, ә хужабикә әҙер продукцияны һатыуҙы ойоштора.

"Сначала делали муку и макаронные изделия. Сейчас ООО «Актирман» выпускает широкую линейку продукции из пророщенных злаков. Натуральные коктейли, сухие смузи, быстрые завтраки, национальный продукт по старинным рецептам талкан - все солидного качества. С этим предприятием сотрудничают более 500 компаний. Сбыт продукции - в крупных торговых сетях, экомагазинах, маркетплейсах. География поставок - города Башкортостана и крупные федеральные центры. Наладили связи и с Казахстаном.

Очень рад, что продукция компании «Актирман» пользуется таким спросом, предприятие развивается, а сотрудники с оптимизмом смотрят в будущее.

Всем успехов!" - тип яҙған "Бәйләнештә" республика Башлығы.

Фото: vk.com (Радий Хабиров).