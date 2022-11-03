Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!

"Это Уфа, развязка Заки Валиди - Салавата Юлаева. Думаю, такими и должны быть въезды в город. Безопасными, удобными и красивыми.



Мы завершили работы по расширению пропускной способности этого транспортного узла. И хотя это один из самых загруженных участков дорог с интенсивностью транспортного потока в 161 тыс. авто в сутки, движение на нем не перекрывали. Наши подрядчики научились все делать так, чтобы процесс не доставлял больших неудобств горожанам. Так и нужно, спасибо, коллеги!



Сегодня мы имеем шестиполосный путепровод на улице Заки Валиди, дополнительные три полосы на проспекте Салавата Юлаева, построенные за счёт увеличения длины путепровода, широкие съезды и благоустроенную прилегающую территорию. На ней высадили более 200 крупномеров. Асфальт асфальтом, а об эстетике не забываем.



Реконструкция развязки обеспечила увеличение ее пропускной способности на 27%. Это хороший результат. Уфа развивается, у нас все больше и больше гостей. И мы должны обеспечить комфорт в передвижении для всех.



Планы у нас большие. Справимся".