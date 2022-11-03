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3 Ноябрь , 14:46

Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!

Бөгөн Өфөлә Салауат Юлаев проспекты менән Зәки Вәлиди урамы киҫелеше яңыртҡандан һуң асылды. Был турала социаль селтәрҙә Радий Хәбиров яҙҙы.

Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!
Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!

"Это Уфа, развязка Заки Валиди - Салавата Юлаева. Думаю, такими и должны быть въезды в город. Безопасными, удобными и красивыми.

Мы завершили работы по расширению пропускной способности этого транспортного узла. И хотя это один из самых загруженных участков дорог с интенсивностью транспортного потока в 161 тыс. авто в сутки, движение на нем не перекрывали. Наши подрядчики научились все делать так, чтобы процесс не доставлял больших неудобств горожанам. Так и нужно, спасибо, коллеги!

Сегодня мы имеем шестиполосный путепровод на улице Заки Валиди, дополнительные три полосы на проспекте Салавата Юлаева, построенные за счёт увеличения длины путепровода, широкие съезды и благоустроенную прилегающую территорию. На ней высадили более 200 крупномеров. Асфальт асфальтом, а об эстетике не забываем.

Реконструкция развязки обеспечила увеличение ее пропускной способности на 27%. Это хороший результат. Уфа развивается, у нас все больше и больше гостей. И мы должны обеспечить комфорт в передвижении для всех.

Планы у нас большие. Справимся".

Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!
Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!
Юлда йөрөү уңайлы һәм хәүефле булһын!
Автор:Алһыу Ишемғолова
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