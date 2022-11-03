-9 °С
Болотло
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Ноябрь , 11:43

"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."

Бөгөн "Өфө - хеҙмәт ҡаһарманлығы ҡалаһы" стелаһын асыу тантанаһы үтте. Ағиҙел ярында 20 метр бейеклектәге һәйкәл барлыҡҡа килде. Был - Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында тылда эшләүселәргә бер хөрмәт билдәһе.

"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."
"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров социаль селтәрҙә бына нимәләр яҙған:

"Уфа это заслужила. Открывая стелу «Уфа – Город трудовой доблести», мы ещё раз отдаём дань уважения тому вкладу, который внесла наша столица в Великую Победу.
Стела увековечила трудовой подвиг наших жителей в годы Великой Отечественной войны. В Уфе собирали двигатели, производили топливо для самолетов и танков, моторное масло, аппаратуру для связи. В 1941-1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в госпиталях лечили бойцов..."

Республика етәксеһе яҙыуынса, стела башҡорт гранитынан һәм яндырылған быяланан иң заманса технологиялар буйынса эшләнгән. Уның барельефы ла беҙҙе тарихҡа алып ҡайта.

"Мы должны быть достойными наследниками старших поколений. Пришло время и нам делом доказать наш патриотизм, готовность защищать Родину. Мы - опора для наших ребят, которые сейчас бьются на передовой и их семей. Будем самоотверженным трудом помогать им победить нацизм", - тигән Радий Хәбиров.

Фото: vk.com (Радий Хабиров)

"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."
"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."
"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."
"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."
"Беҙ өлкән быуындарҙың лайыҡлы вариҫтары булырға тейешбеҙ..."
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика