Байрам уңайынан - тантаналы йыйылыш

Фойела күргәҙмәләр ҙә ойошторолғайны. "Мираҫ" йыр һәм бейеү ансамбле матур тамаша әҙерләгән. Радий Хәбиров Башҡортостан халҡын байрам менән ҡотланы:

— Завтра вместе со всей страной мы отметим День народного единства. Поздравляю вас всех с этим очень важным праздником! Он неразрывно связан с историей всей нашей великой Родины. Во всех тяжёлых испытаниях наш народ проявлял мужество и готовность встать на защиту Отечества. Так было, так есть и так будет. Башкирские полки участвовали во всех военных походах России. В 1812 году они дошли до Парижа, в Первую мировую войну из нашего края ушли на фронт около полмиллиона человек. Навечно останутся в нашей памяти подвиги наших земляков, подаривших миру великую Победу 1945 года. Сегодня весь наш многонациональный народ в едином порыве встал на защиту Отечества. Мы сплотились вокруг нашего Президента Владимира Владимировича Путина, чтобы победить нацизм. Наши земляки достойно выполняют свой воинский долг и вновь сражаются за Донбасс. Сегодня мы стали еще сильнее: в нашу российскую семью вернулись братские народы Донбасса, Запорожья и Херсона. Они сделали свой судьбоносный выбор — навечно быть с Россией. Современный Башкортостан — надежный боевой тыл страны. Мы обладаем мощной промышленностью, крупными предприятиями энергетики и оборонного комплекса. Все они вносят важный вклад в укрепление мощи нашей страны, в защиту ее государственного суверенитета. В нашем крае в мире и согласии живут представители многих народов, и каждый из нас с гордостью может сказать: Башкортостан — это моя республика, это моя Родина. Большое счастье — жить и трудиться на этой прекрасной земле. Добрые дела продолжат наши дети, внуки, правнуки, пусть так и будет!

Республика етәксеһе фән һәм техника өлкәһендә дәүләт наградалары ла тапшырҙы. Шулай уҡ БР Башлығы ҡулынан Рәхмәт хаттарын DeafSkills 2022 ишетеү һәләте боҙолған төркөмдәр араһындағы ярышта еңеүселәр алды. Улар өсөн сарала махсус сурдотәржемә яһалды.

Фото: "Башинформ".