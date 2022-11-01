Ниһайәт, Президент күптәр көткән хәбәрҙе әйтте!

Эйе, өлөшләтә мобилизация буйынса саҡырыу тамамланған. Был турала оборона министры Сергей Шойгу үткән йомала уҡ белдергәйне, әммә Президенттың указы булыр, тип көттөк. Владимир Путин бына нимә тине:

- Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена. Министерство обороны первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло, но потом в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч. Обращаю внимание на то, что было сказано Министром обороны при докладе: 41 тысяча находится в боевых порядках Вооруженных Сил. Это значит, что 260, точнее, 259 тысяч – часть из них находится в войсках, в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, а остальная часть находится на полигонах. То есть почти 260 тысяч человек вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку. Так или иначе, в той или иной степени. На этом мобилизация завершена.

Йәмәғәт, хәҙер хәрби хеҙмәткә саҡырылыусы ир-егеттәребеҙҙең иҫән-һау ҡайтыуҙары өсөн доға ҡылайыҡ.

Фото: Кремлин.ру