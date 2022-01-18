Социаль мәсьәләләр хәл ителәсәк

– Иногда государство бывает неповоротливым, а потому – неэффективным. И когда нужно быстро решить какую-то социально важную задачу – помочь пожилым людям, детскому дому, реализовать благотворительную программу и так далее, зачастую эту задачу намного активнее решают неравнодушные люди, объединенные в некоммерческие организации. Наш достаточно сильный и развитый республиканский сектор НКО многие годы успешно реализует сотни важных проектов по оказанию реальной помощи тем, кто особенно в этом нуждается. Мы, в свою очередь, для поддержки этих организаций создали Фонд содействия гражданскому обществу, наполнили его ресурсами и идеями, важными для общего движения республики вперед.



Уже третий год мы направляем по 140 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций республики. В прошлом году увеличили объем грантов на 30 миллионов. В 2020 году наш Фонд оказал помощь 126 социально значимым проектам, в 2021 году – еще 134.



Замечательно, что эту нашу работу достойно оценили на федеральном уровне. Недавно комиссия под председательством Сергея Владиленовича Кириенко выделила Башкортостану на поддержку некоммерческих организаций более 100 миллионов рублей. Распределять их будет наш Фонд. Кроме того, в прошлом году мы получили самый большой среди регионов грант на сумму почти 75 млн рублей. То, что по объемам софинансирования мы стали вторыми в стране (после Челябинской области) – это очень важное для нас достижение. Говорю об этом с гордостью за наших активистов. Молодцы, так держать!



По итогам первого конкурса президентских грантов на 2022 год победителями стали 74 наши НКО с проектами общим объемом финансирования более чем на 76 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. По числу выигранных грантов мы первые в стране, по сумме – вторые.



Больше всего (по 16 победителей) у двух номинаций – 1) проекты в социальной сфере и защите интересов жителей, 2) в области науки, образования и просвещения. Также лучшими стали ещё 15 наших проектов по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Самый крупный грант на сумму 5 млн 430 тысяч рублей получила Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Содействие» на реализацию проекта «Новые возможности». Это особо важная для меня, для всех нас победа.



Уже в марте наш Фонд начнет принимать заявки на ближайший республиканский конкурс. У некоммерческих организаций, в том числе и тех, кто не победил в федеральном конкурсе, будет возможность получить грантовую поддержку здесь, на республиканском уровне.

Подать заявку нужно через портал https://grant.bashkortostan.ru. Там же можно ознакомиться с уже реализованным грантами. И если вам, дорогие друзья, не дает покоя какая-то красивая, благородная, важная для республики идея, у вас есть знания, организаторский талант, дружная команда и огромное желание эту идею реализовать, то вас, я уверен, услышат и поддержат.

Желаю всем неравнодушным романтикам с горячими сердцами успеха и удачи! – тип яҙҙы Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров.