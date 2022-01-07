Из-за непогоды коммунальные службы в Башкирии перешли на усиленный режим работы

Резкое потепление вызвало обильные осадки, поэтому работники МУП «Белебеевский коммунальник» работают в напряженном режиме. На очистку дорог от снега в центральной части города они выехали в пять утра, пишут «Белебеевские известия». В механизированной очистке улиц и тротуаров от снега задействовано 10 единиц техники. Одна из бригад убирает снег вручную. Работа организована в две смены.

Двенадцать единиц грейдеров, бульдозеров и другой спецтехники МУП «ДорСтройРемонт» — вдвое больше, чем в обычные дни, выехали 7 января на расчистку дорог в микрорайонах Октябрьского. «При расчистке дорог снег пока складируется на обочине, в стороне от проезжей части. Завтра займемся его вывозом на специальные площадки за городом. Задействуем для этого всю имеющуюся технику. Очень большой проблемой для нас является оставленный на обочинах дорог личный транспорт горожан. Поэтому огромная просьба к автовладельцам — припарковать свои машины в другом месте», - сказал директор предприятия Юрий Волков «Октябрьскому нефтянику».

На дорогах Ишимбая в связи с обильным снегопадом работники МУП АБЗ трудятся в усиленном режиме 24 часа. По словам директора предприятия Рината Юлгутлина, ежедневно на улицы города выезжают порядка 17 единиц техники, трудятся около 20 дорожных рабочих. С помощью грейдера проводится работа по расширению проезжей части и устранению колейности. Также вывозится снег с перекрёстков улиц города, очищаются въездные группы и аварийно-опасные участки дорог, проезжая часть обрабатывается сырым рассолом. Кроме того, дорожные рабочие очищают от снега пешеходные переходы и остановочные павильоны, пишет ишимбайская газета «Восход».

Как информирует «Сибайский рабочий», в Сибае снегоуборочная техника работает со 2 января в круглосуточном режиме: днем выходит пять машин, ночью — четыре. «Работа не прекращается ни на минуту. Надо - снег убираем, надо - лед с тротуаров выскабливаем, посыпаем дорог песком в гололед. Хотелось бы больше техники, но справляемся с тем, что есть. Быстро ремонтируемся в случае чего - и снова в работу, чтобы горожанам было комфортно передвигаться», - говорит директор МБУ УЖКХ Рашит Маликов.