БР Хөкүмәтендә 2021 йыл йомғаҡтарын алдан билдәләнеләр

Заседание прошло под председательством Премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова. Он отметил, что в текущем году первоочередной задачей стало преодоление посткризисного падения по многим видам экономической деятельности и выходу экономики на устойчивые позиции. - Нам удалось вывести большинство макроэкономических показателей на допандемийный уровень и подойти к завершению года на устойчиво положительной динамике. По предварительным данным за 11 месяцев в консолидированный бюджет республики зачислено налоговых и неналоговых доходов в объеме 176,3 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 6,2 млрд руб. или на 3,6 процентов, - сообщил Андрей Назаров.Это позволило финансово обеспечить первоочередные обязательства, продолжить реализацию социально значимых мероприятий и региональных проектов, сохранить достигнутые темпы государственной поддержки реального сектора экономики и населения.

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О предварительных результатах развития экономики, промышленности, торговли и услуг, внешнеэкономических связей и туризма в республике в уходящем году и задачах на 2022 год на итоговом заседании Правительства доложил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

– Подводя предварительные итоги социально-экономического развития Башкортостана, можно сказать, что ситуация в регионе по сравнению с предыдущим годом существенно улучшилась, – обозначил первый вице-премьер главные итоги 2021 года. – Укрепился экономический потенциал региона. Валовой региональный продукт, который к 2024 году должен достичь 2,5 триллионов рублей, по итогам года вырос на 3 процента. Республика преодолевает планку в 2 триллиона рублей. По году видим восстановление финансовых показателей предприятий, и даже преодоление в 1,3 раза допандемийного уровня 2019 года.В инвестиционной сфере по итогам 9 месяцев удалось преломить отрицательный тренд 1 полугодия и выйти на положительную динамику. Прирост капиталовложений составил 3,6%, а их общая сумма - более 244 млрд рублей. Это 2-е место в Приволжском федеральном округе и 12-е место в России. В целом инвестпортфель региона включает почти 1800 проектов на сумму порядка 1,3 трлн рублей с созданием более 59,3 тысяч новых рабочих мест.Башкортостан в лидерах по количеству привлеченных инвесторов на ТОСЭР и занимает второе место среди регионов России. Сейчас их 99. Еще 7 на согласовании в Минэкономразвития России. Тем самым установленный федеральный план перевыполнен на 24%.По повышению производительности труда на 40% перевыполнили федеральный план по предприятиям, вовлеченным в национальный проект. Заключено 126 соглашений. Реализация при региональной экспертной поддержке проектов позволила добиться на предприятиях совокупного экономического эффекта в 1 млрд рублей.Важным событием для республики стала передача по решению Президента России контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании». В настоящее время предприятием совместно с ООО «ВЭБ Инжиниринг» разработана Стратегия развития компании на ближайшие 10 лет.Существенный вклад внесла поддержка по линии Фонда развития промышленности - 26 предприятий получили помощь на 9 млрд рублей. Всего за 5 лет региональным Фондом поддержаны 72 проекта с общей суммой выданных займов 10,6 млрд рублей, которые дали прирост инвестиций на 23,8 млрд рублей.– В 2021 году мы запустили много новых производств. С участием Президента страны открыли в Абзелиловском районе завод сухих строительных смесей «Цемикс». Эта группа также расширяется на своей площадке в Уфимском районе, – сказал Рустам Муратов. – Несмотря на пандемию коронавируса, построили и запустили производство силикагелей на «Салаватском катализаторном заводе», производство асептической упаковки ООО «Стерэкс Пак», в ОЭЗ «Алга» – производство светодиодной продукции, новую современную автоматизированную швейную фабрику «Аркада» по производству рабочей одежды. В 2022 году запустим фабрику «ZASPORT» по пошиву олимпийской спортивной формы.В части производственной инфраструктуры на данный момент в Республике Башкортостан зарегистрировано 11 индустриальных парков и 18 промышленных технопарков. Их заполняемость составляет в среднем более 90%.Реализация комплекса “антикризисных” пакетов позволила несколько преодолеть общероссийскую тенденцию сокращения сектора предпринимательства. В этом году пролонгированы наиболее востребованные и эффективные инструменты, а также новые меры поддержки. Среди них – продление налоговых каникул для МСП, сохранение финансовой поддержки аграриев, переработчиков, легкой промышленности, деревообработки, туризма и экспорта и т.д. Всего в текущем году господдержка оказана более 8 тысячам организаций и ИП на общую сумму порядка 7 млрд рублей.Численность занятых в сфере МСП в республике показывает рост на 11%. Основным фактором, повлиявшим на рост данного показателя, стал переход части предпринимателей в «самозанятость». За год наблюдается двукратный рост зарегистрированных «самозанятых», количество которых составляет 72,1 тысяч человек. Внешнеторговый оборот в январе-октябре вырос на 21,5%, составил порядка 3,7 млрд долларов США. Экспорт увеличился - на 17,6% и составил 2,9 млрд долларов США. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта составляет уже 68,1% или 1,8 млрд долларов США.В 2021 году в рамках “антикризисных пакетов” финансово поддержали экспортеров в части логистики и сертификации на 130 компаний на 110 млн рублей.В течение года обеспечено участие 95 компаний-экспортеров в 6 бизнес-миссиях и 14 выставочно-ярмарочных мероприятиях. Результатом стало заключение экспортных контрактов на 8,7 млн долларов США. Новым и востребованным инструментом развития экспорта стала «Скорая экспортная помощь». По итогам проведенной работы заключены первые контракты на полмиллиона долларов США. Среди ключевых задач на 2022 год первый вице-премьер Рустам Муратов обозначил расширение практики применения механизмов офсетных контрактов, отработки не менее 6 объектов в рамках 2 и 3 этапа программы Минпросвещения по строительству общеобразовательных объектов, внедрение нового регионального инвестиционного стандарта, который уже со следующего года будет учитываться при составлении Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ, создание в регионе экспериментального правового режима для успешной реализации проектов создаваемого беспилотного авиакластера. Также создание не менее 2 новых индустриальных (промышленных) парков и 2 новых промышленных технопарков.

***О предварительных результатах развития строительства и транспорта в РБ в 2021 году и задачах на 2022 год на итоговом заседании сообщил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Раиф Абдрахимов.

За счет выделенных средств завершено строительство 21 объекта социальной и инженерной инфраструктуры. Построены 9 объектов образования на 1100 ученических мест и на 440 мест дошкольного образования, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс спортивного назначения, 1 дом культуры, 9 объектов инженерной инфраструктуры, реконструирован 1 объект здравоохранения. – По итогам 11 месяцев 2021 года сдано 2 млн 653 тысяч кв. м жилья с ростом к тому же периоду 2020 года на 24%. Это первый показатель в ПФО и шестой в Российской Федерации, – сказал Раиф Абдрахимов. – По итогам 2021 года планируемый нами ввод жилья составит 2,9 млн кв. метров. Улучшили жилищные условия более 114 тысяч семей. 11 тысяч граждан отдельных категорий получили помощь от государства на улучшение жилищных условий на общую сумму порядка 2,4 млрд рублей. В 2021 году более 2,4 тыс. пострадавших дольщиков восстановили свои права на компенсацию либо обеспечение жилым помещением. В настоящее время проводится активная работа в данном направлении с тем, чтобы до конца 2023 года решить проблему всех обманутых дольщиков.С использованием механизма инфраструктурных облигаций планируется строительство сетей водоснабжения и водоотведения таких перспективных районов как «Забелье» и «Зауфимье». Планируемый жилой фонд на этих территориях составят 14 миллионов квадратных метров. В транспортном комплексе республики, по словам Раифа Абдрахимова, также ведется полномасштабная работа по повышению доступности и качества пассажирских перевозок. Обновляется парк подвижного состава предприятия ГУП «Башавтотранс». В 2021 году приобретено 220 автобусов большой и средней вместимости в лизинг на сумму 2,1 млрд рублей. Всего за последние 3 года приобретено 943 автобуса на общую сумму более 5 млрд рублей. Все эти автобусы направлены на самые востребованные маршруты Уфы и республики в целом.Развиваются скорые пассажирские перевозки пригородным железнодорожным транспортом. Так, с апреля 2021 года начал курсировать новый скорый пригородный поезд «Южный экспресс» по маршруту Уфа – Кумертау рельсовым автобусом «Орлан»; с сентября этот маршрут продлен до Оренбурга. В текущем году «Южным экспрессом» перевезено более 75 тыс. человек. До конца года будет перевезено порядка 80 тыс. человек. В 2022 году запускается «Западный экспресс» по маршруту Уфа-Приютово. Совместно с ОАО «РЖД» ведется работа по формированию финансовой модели проекта развития Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема-Иглино (Уфимское железнодорожное кольцо). Реализация данного проекта позволит увеличить количество перевезенных пассажиров до 6,5 млн в год к 2030 году.Приведены в нормативное состояние более 1000 км автомобильных дорог, отсыпано более 200 км подъездных путей к местам массового застройки жилья, введены в эксплуатацию около 27 км новых дорог, отремонтировано и построено более 2000 пм мостов. Общий объем средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет порядка 6,2 млрд рублей, из них более 1,7 млрд рублей средств федерального бюджета.В 2022 году перед транспортной комплексом стоят следующие задачи: - обеспечить ремонт дорожной сети Республики Башкортостан не менее 970 км, а также построить не менее 30 км новых дорог; - продолжить работы по реализации крупных инфраструктурных объектов с привлечением федерального финансирования, таких как «Восточный выезд» из города Уфы, реконструкция автомобильной дороги Бирск – Тастуба – Сатка в Караидельском и Дуванском районах. - приступить к реализации объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых приурочен к 450-летию основания г. Уфы.Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров отметил, что за счет льготной ипотеки в 6,5% в республике удалось поднять темпы строительства жилья на 15%, и тем самым более 55 тысяч человек в 2020-2021 годах смогли улучшить свои жилищные условия.– Сейчас с ростом банковских ставок рассчитывать на программу льготной ипотеки не приходится, но какие инструменты мы готовы предложить нашим жителям для того, чтобы новоселий в республике стало больше? – поинтересовался Андрей Назаров.– В республике продолжается программа Жилстройсбережений. В этом плане наша республика один из немногих регионов в стране, где этот механизм используется и его высоко оценили на федеральном уровне, – пояснил Раиф Абдрахимов.Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров поручил строительному блоку Правительства активизировать работу на рынке индивидуального жилья с решением вопросов по выделению земельных участков и строительства за счет государства подъездных дорог, инженерных сетей и инфраструктурных коммуникаций.

***О предварительных результатах развития образования и культуры в Башкортостане в 2021 году и задачах на 2022 год на итоговом заседании Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Азат Бадранов.

– Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет составляет 100%. В рамках реализации проекта «Сертификат дошкольного образования» в течение двух лет в гг. Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск выдано 2000 сертификатов, – начал свое выступление с итогов в сфере образования Азат Бадранов. – 25 декабря состоялось открытие Лицея № 21 в Уфе. Отремонтировано 48 спортивных залов и оснащено оборудованием 5 открытых плоскостных сооружений.В целом, за последние три года благодаря национальному проекту «Образование» республика привлекла из федерального бюджета более четырех миллиардов рублей. В 2021 году созданы 207 центров образования «Точка роста» и школами получено современное цифровое оборудование для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология». Башкортостан в лидерах по количеству оснащаемых объектов цифровым оборудованием. В Стерлитамаке открыты IT-куб и детский технопарк «Кванториум». В целях привлечения молодых учителей к работе в сельской школе продолжается предоставление грантов молодым учителям, работающим в сельской местности. В этом году 100 молодых сельских учителей получили гранты в размере 690 тысяч рублей каждый. Также 48 учителей получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей в рамках федеральной программы «Земский учитель».В августе 2021 года в Уфе прошел финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников. В общемедальном зачете среди субъектов Российской Федерации Башкортостан занял 2 место среди 76 регионов. Наследием IX Национального чемпионата станет создание 109 дополнительных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций, что позволит осуществлять подготовку кадров на высокотехнологичном оборудовании по стандартам Ворлдскиллс Россия.На базе данных площадок откроются Центры проведения демонстрационного экзамена. Кроме того, на этих площадках будет осуществляться подготовка к чемпионатам Ворлдскиллс, профориентационная работа, а также повышение квалификации и переподготовка населения.Для сферы культуры 2021 год, по словам вице-премьера Азата Бадранова, также стал особенным – успешно проведена VI Всемирная фольклориада. Впервые в уходящем году проведены крупные Культурные форумы - «АРТ-Курултай», и «АРТ-Курултай. Дети». В Уфе впервые прошла региональная программа Российской театральной премии «Золотая маска». Продолжилось продвижение культуры Башкортостана на значимых федеральных сценах: опера «Дон Кихот» показана на сцене Большого Театра России; Национальный симфонический оркестр впервые выступил в Концертном зале имени Чайковского в Москве, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, гастролировал в Татарстане и Удмуртии. Нацпроект «Культура» подарил новый клуб в Караидельском районе, после реконструкции и капитального ремонта открыто 19 учреждений культуры, получено 5 автоклубов, открыто 10 модельных библиотек и 3 кинозала. Оснащены музыкальными инструментами и учебными материалами 4 колледжа культуры, открыт виртуальный зал в Нефтекамской филармонии, создано 3 мультимедиа гида по музейным коллекциям. Для поддержки работников культуры, работающих в сельской местности запущена программа «Сельский работник культуры». Первые 60 специалистов получили гранты по 500 тысяч рублей.В 2022 году планируется открыть после капитального ремонта и реконструкции 19 объектов культуры, оснастить современным оборудованием 22 учреждения (17 детских школ искусств и 4 колледжа музыкальными инструментами). − К юбилею Уфы начнутся работы по реконструкции Театра кукол, Уфимского цирка, планируем начать строительство Евразийской библиотеки, – добавил Азат Бадранов.Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров поинтересовался, как противоэпидемические ограничения в работе учреждений культуры сказались на самих работниках отрасли.– Уровень зарплаты работников культуры не снизился, – ответил Азат Бадранов.Премьер-министр Андрей Назаров поручил проконтролировать вопрос по открытию в школах дополнительных классов по изучению родных языков.– Эту просьбу высказали сами родители на прошедшем Родительском форуме, поэтому мы должны внимательно проработать этот вопрос, – сказал Андрей Назаров.

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О предварительных результатах развития здравоохранения, труда и социальной защиты населения в РБ в 2021 году и задачах на 2022 год на итоговом заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр здравоохранения Максим Забелин.

– Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекции вновь заставил нас мобилизовать все ресурсы для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим, – отметил вице-премьер. – Одна их основных задач здравоохранения в 2021 году – реализация национального проекта «Здравоохранение». В рамках реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2019-2020 годах республика получила 139 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 4 сельские врачебные амбулатории, 28 передвижных медицинских комплексов.С начала года осуществлено 148 вылетов санитарной авиации на вертолете АНСАТ с медицинским модулем.В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году переоснащаются медицинским оборудованием 8 медицинских организаций, имеющих в своем составе региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году оснащаются медицинским оборудованием 5 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Организовано 5 Центров амбулаторной онкологической помощи на базе крупных многопрофильных больниц.В 2021 году продолжаются программы поддержки медицинских работников, прибывших на работу в сельские населенные пункты, меры социальной поддержки лицам, обучающимся на основании договора о целевом обучении. По программе «Земский доктор» в текущем году осуществлены выплаты по 1,5 млн рублей для 68 врачей и 750 тысяч рублей для 26 средних медицинских работников, прибывших на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях. Еще 17 врачей и 9 фельдшеров, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты с населением до 50 тыс. человек, получили по 1 млн рублей и 500 тыс. рублей, соответственно.По программе «Земский фельдшер» единовременное пособие в размере 500 тыс. рублей производятся выплаты 35 фельдшерам, принятым на работу в фельдшерско-акушерские пункты медицинских организаций, не укомплектованных кадрами. Единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей получили 42 врача дефицитных специальностей. Еще 64 медицинских работника, имеющих высшее образование и прибывших с 2012 на работу в сельские населенные пункты, получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.Как отметил вице-премьер Максим Забелин, в 2021 году наблюдается улучшение показателей рынка труда. По предварительным данным Башкортостанстата с начала года численность безработных по методологии Международной организации труда снизилась на 35,6%. Численность зарегистрированных безработных граждан с начала года снизилась в 4,7 раза и составила на 20 декабря 22,8 тыс. человек. – Среднедушевые денежные доходы населения составили 29,2 тыс. рублей, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, – сообщил Максим Забелин. – Среднемесячная заработная плата работников организаций выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в номинальном, и в реальном выражении на 7,7% и 1,5% соответственно.В республике в полном объеме выполняются все социальные обязательства. В 2021 году на предоставление мер социальной поддержки предусмотрено более 30,7 млрд рублей, из которых 10,4 млрд руб. – из бюджета республики.Второй год подряд из федерального бюджета на оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта бюджету республики предоставляется субсидия в объеме более 300 млн рублей. В текущем году заключено 4687 социальных контрактов на сумму 472,8 млн рублей. Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров спросил, как проходит процесс передачи ряда социальных выплат из ведения Минсоцзащиты РБ в отделение Пенсионного фонда России.– Каждый шаг мы детально отрабатываем с коллегами из ПФР, одновременно информируем об изменениях самих получателей соцвыплат, – ответил вице-премьер Максим Забелин. – В итоге новый механизм выплат станет удобнее жителям.– Эти изменения произойдут уже с 1 января 2022 года, и наши жители не должны быть ущемлены в сроках и объемах получения положенных им социальных выплат, – сказал Андрей Назаров.

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О предварительных результатах развития молодежной политики, физической культуры и спорта, защиты от чрезвычайных ситуаций в РБ в 2021 году и задачах на 2022 год на итоговом заседании Правительства РБ доложил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов.

В Башкортостане проживает более 1 млн 107 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет. По этому показателю республика 1-ая в Приволжском федеральном округе, 7-ая среди 85 субъектов Российской Федерации. – В историческом центре Уфы в октябре официально начал свою работу Дом молодежи и добровольцев Республики Башкортостан – Молодежное пространство «Йәшлек House», в котором разместились штабы молодежных общественных и волонтерских организаций, Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, площадка киберспорта, коворкинг – зона и молодежная студия, – сказал Ирек Сагитов. – В 2021 году благодаря слаженной системе работы волонтерских центров в муниципалитетах открыто 6 мобильных штабов, задействовано свыше 4 тысяч добровольцев в тушении природных пожаров. Во всех 63 муниципальных образованиях работали волонтерские штабы всероссийской акции «Мы вместе», которые оказывали помощь маломобильным и пожилым гражданам в период ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции COVID-19. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» плановое значение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году, составляет 51,2%. По результатам 11 месяцев 2021 года данный показатель составляет 51,47 %. В рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает 2-е место после Москвы. В этом году открыт ледовый крытый каток в г. Ишимбае, завершается строительство Центра гимнастики в городе Уфе и физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бурибай Хайбуллинского района. Продолжается строительство крытого футбольного манежа.В рамках празднования 450-летия основания города Уфы запланировано строительство крупных спортивных объектов, таких как Центр борьбы, Центр фехтования и Комплекса сооружений для гребного слалома.В 2021 году продолжено строительство бассейнов в Хайбуллинском, Куюргазинском и Федоровском районах, физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Шаран и Бураево, ледовой арены в городе Октябрьский, ведется реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе и «Шахтер» в Кумертау.– Надо особо отметить, что высокий спортивный авторитет Республики Башкортостан приумножили спортсмены на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, – сказал вице-премьер. – Республику представляли 5 спортсменов (фехтование, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом). В командном турнире по фехтованию (рапира) Аделина Загидуллина стала олимпийским чемпионом, Тимур Сафин завоевал серебряную медаль. Для участия в летних Паралимпийских играх в Токио в сборную команду России вошли 14 представителей Башкортостана.По итогам Паралимпийских игр спортсмены Башкортостана завоевали 12 медалей – 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. Общими усилиями сборная России завоевала 118 медалей, установила 17 мировых рекордов. Один из них принадлежит нашему спортсмену Богдану Мозговому. Богдан стал лучшим в мире в плавании на дистанции 100 метров на спине. Он и ещё два наших пловца, Анна Крившина и Ильнур Гарипов, установили также паралимпийские рекорды. Паралимпийцы Башкирии внесли достойный вклад в четвертое общекомандное место России. Переходя к вопросам организации безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, вице-премьер Ирек Сагитов отметил, что в отчетном периоде усилия были направлены на решение основных задач по повышению уровня защищённости граждан.По итогам 2021 года достигнута положительная тенденция к снижению количества пожаров на 3,7 % и пострадавших при пожарах на 9,2 %, увеличению количества спасенных на пожарах – 1 166 человек. Продолжается работа по обеспечению автономными пожарными извещателями. В семьях наших граждан на сегодняшний день установлено более 390 тысяч пожарных извещателей. Благодаря им уже спасены жизни 677 человек, в том числе 266 детей. Указом Главы Республики расширен перечень категорий граждан, которые могут бесплатно получить пожарный извещатель. В расширенный список льготников включены: инвалиды, ветераны боевых действий, а также «дети войны». Таким образом, Башкортостан стал единственным в стране регионом, где пожарный извещатель за счет средств республиканского бюджета могут получить 12 категорий граждан.Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров поинтересовался перспективами комплексного проекта «Безопасный город», признанного одним из лучших в ПФО. Вице-премьер Ирек Сагитов отметил, что сейчас ведется интеграция всех составных частей комплекса «Безопасный город», включая камеры видеонаблюдения в населенных пунктах, пункты мониторинга на водоемах и в лесах, а также комплексы фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.– Комплекс «Безопасный город» должен стать надежной защитой наших сограждан по противодействию преступности и профилактике несчастных случаев и ЧП, – отметил Андрей Назаров.

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О предварительных итогах реализации национальных проектов и развития ОЭЗ «Алга» в 2021 году и задачах на 2022 год на итоговом заседании Правительства РБ рассказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Илшат Тажитдинов.

Он кратко озвучил ключевые итоги реализации нацпроектов за 2021 год. Так, по нацпроекту «Демография» более 67 тысяч семей получили ежемесячные выплаты, связанные с рождением детей.В здравоохранении – завершена поставка всех 44 единиц оборудования для республиканского онкодиспансера, а также онкоотделений и региональных сосудистых центров, открылись 5 центров онкологической амбулаторной помощи на базе 32-ой поликлиники в г.Уфа, Месягутовской и Бирской ЦРБ, городских больниц в Салавате и Сибае.В сфере образования – открыто 207 центров естественно-научной и технологической направленностей, так называемые «Точки роста», созданы технопарк «Кванториум» и Центр цифрового образования детей «IT-куб» в городе Стерлитамак. В 6 учреждениях среднего профессионального образования созданы 24 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.В сфере культуры – осуществлена реновация 16 учреждений культуры.По инфраструктурным нацпроектам – благоустроены 146 общественных территорий, а также закончен ремонт автодорог протяженностью более 317 км. Введены в эксплуатацию около 2,65 млн кв.м. жилья, расселено более 22 тысяч кв.м. аварийного жилья.Также завершены работы по строительству и реконструкции мостового перехода через реку Белая в створе улицы Воровского в Кировском районе города Уфа (I этап). Введены в эксплуатацию полигон ТБО и мусоросортировочный цех в Дуванском районе.В целях обеспечения экономического роста открыты дополнительно 3 центра для предпринимателей «Мой бизнес» в городах Октябрьский, Стерлитамак и Салават, выведено на экспорт 123 субъекта МСП, к сети «Интернет» подключены 1164 социально значимых объекта, в реализацию мероприятий по повышению производительности труда вовлечено еще 20 предприятий.– В целом до конца 2021 года еще предстоит завершить работы по строительству таких значимых объектов как детский сад на 190 мест в селе Янгантау Салаватского района, школа – на 1225 мест в микрорайоне №24 г.Нефтекамск, многофункциональный сельский дом культуры в деревне Явгильдино Караидельского района, а также объекты водоснабжения в Уфимском районе и Стерлитамаке, – уточнил вице-премьер Илшат Тажитдинов.Далее он рассказал об итогах деятельности ОЭЗ «АЛГА». На ОЭЗ «Алга» зарегистрировано 10 резидентов, объем заявленных ими инвестиций составил свыше 23 млрд рублей, по проектам планируется создание 1678 рабочих мест. В активной проработке находятся еще 13 проектов на общую сумму 45,5 млрд рублей. Особые надежды при этом возлагаются на проект по созданию на третьей площадке ОЭЗ «Алга» технопарка, с целью размещения на его территории 6-ти высокотехнологичных производств, в том числе не имеющих аналогов в России. Реализация этого масштабного проекта позволит сформировать в республике кластер предприятий малотоннажной химии.Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров поручил строго контролировать ход выполнения мероприятий дорожной карты по развитию Особой экономической зоны «Алга».– Также необходимо четко контролировать ход реализации нацпроектов в республике. Нельзя выбиваться из утвержденных графиков. Наши жители ждут новые детские сады, школы и дома культуры, – отметил Премьер-министр Андрей Назаров.

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Предварительные результаты развития агропромышленного комплекса и лесного хозяйства в республике в 2021 году и задачи на 2022 год представил заместитель Премьер-министра Правительства РБ - министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

По предварительной оценке, объем валовой продукции сельского хозяйства за 2021 год составит 170 млрд рублей, отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ - министр сельского хозяйства. За 10 месяцев текущего года аграрии произвели продукции сельского хозяйства на 153 млрд рублей, что составляет 83,1% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года. В том числе по растениеводству – 63,6 млрд руб. (69,6%), по животноводству – 89,4 млрд руб. (96,7%).Было отмечено, что в текущем году сложная ситуация в сельском хозяйстве сложилась не только Башкортостане, в целом по Российской Федерации индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-октябрь текущего года составил 97,1%.Как отметил вице-премьер, сложные погодные условия текущего года не позволили собрать хороший урожай в регионе.- Аграриями собрано более 2,2 млн тонн зерна, что почти в 2 раза меньше прошлогоднего результата. Урожай сахарной свеклы составил 966,6 тыс. тонн, масличных - 408,9 тыс. тонн. Этого достаточно для покрытия внутренних потребностей республики. При этом товарные качества зерна намного выше прошлогодних, - сообщил Ильшат Фазрахманов.По данным Минсельхоза республики стабильно растут объемы производства молока в товарном секторе (СХП+КФХ). Рост составил 101,3%. Всего за 11 месяцев получено 709 тыс. тонн товарного молока. Увеличение показателя обеспечено интенсификацией отрасли и повышением надоев на одну корову на 6,1%. Кроме этого надои выросли благодаря началу работы завершенных инвестиционных проектов по молочному скотоводству, где валовый надой молока сегодня составляет от 32 до 63 тонн молока в сутки. - В текущем году, завершены 4 проекта в молочном скотоводстве, - сказал глава аграрного ведомства республики, - которые в перспективе дадут дополнительно 12,3 тыс. тонн молока. В ООО «Победа» Калтасинского, ООО Племзавод «Урожай» и ООО «СПК – Колхоз им. Куйбышева» Илишевского, ООО Племзавод «Ленина» Дюртюлинского районов.Было отмечено, что сегодня в республике активно реализуются 70 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 125 млрд рублей. На текущий момент вложено порядка 7,6 млрд рублей. Создано 1626 новых рабочих мест.В Перечень приоритетных проектов республики за 2021 год включено 26 новых проектов, с плановым объемом инвестиций 26,9 млрд рублей. В числе основных задач, стоящих перед АПК республики в предстоящем 2022 году, Ильшат Фазрахманов назвал активную цифровизацию отрасли, создание новых сортов сельскохозяйственных культур, совершенствование технологий их возделывания в условиях изменения климата последних лет. В животноводстве во главу угла будут поставлены обеспечение эпизоотического благополучия региона и развитие геномной селекции в молочном скотоводстве.

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О предварительных результатах в сфере земельных и имущественных отношений в республике в 2021 году и задачах на 2022 год доложила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

За 11 месяцев 2021 года министерством обеспечено поступление в виде доходов в бюджет республики 817,2 млн рублей, что составляет 104,7 % от установленного планового значения. В целях повышения качества государственного управления земельно-имущественной сферой Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан при содействии Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан в феврале 2021 года завершило перевод в электронный вид 26 услуг. Наталья Полянская пояснила, что благодаря возможности подачи заявлений в электронной форме процесс получения государственных услуг стал удобнее и быстрее и 55 % всех обращений по существующим государственным услугам теперь принимаются в электронном виде. Так, на 22 декабря 2021 года всего поступило 60 030 заявлений, из которых 32 049 – в электронном виде. Для сравнения, в прошлом году министерством в электронном виде обработано 86 заявлений, а органами местного самоуправления – 11 465 обращений.Особое внимание в 2021 году уделялось решению жилищных проблем многодетных семей, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида, путем предоставления им земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. По состоянию на 1 декабря 2021 года в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно на учёт поставлено поставлено 54 820 многодетных семей и 8 524 семьи, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Всего многодетным семьям предоставлено 39 716 земельных участков, семьям, имеющим ребенка-инвалида – 6 006 земельных участков, из них в 2021 году – 747 и 86 земельных участков соответственно. На 2022 года запланировано проведение проверки всех подведомственных учреждений республиканских органов исполнительной власти в части закрепленного за учреждениями имущества (помещений) и оптимизации штатной численности учреждений в соответствии с возложенными функциями, цифровизация сведений о земле и имуществе на базе единой автоматизированной информационной системы «Имущество». Кроме того, будет продолжена работа по реформированию, финансовому оздоровлению, повышению эффективности государственных коммерческих организаций.***На итоговом заседании президиума Правительства был приведен анализ еженедельных отчетов республиканских органов исполнительной власти, муниципальных районов и городских округов региона в рамках работы Центра управления Республикой Башкортостан. Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что для оценки количественных и качественных показателей работы республиканских органов исполнительной власти в сфере коммуникаций с жителями с декабря текущего года введены еженедельные отчеты.- Эксперты и наши гости нам говорят, что в Башкортостане создан один из лучших ЦУРов в стране. Важной частью его работы является конечно функционал, который мы пока используем не в полной мере. Но уже сейчас та оперативная информация, которая там сосредоточена, дает большинству из нас необходимые данные для принятия более эффективных решений, поэтому работу там мы будем только наращивать, - сказал Андрей Назаров.

Более подробную информацию представила начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Всего с 1 по 23 декабря поступило 8 765 обращений. На первом месте находятся обращения жителей по качеству дорог, далее идут вопросы ЖКХ, благоустройства, здравоохранения. - Мы работаем в двух системах по обратной связи – это Инцидент-менеджмент и Платформа обратной связи. Цель отчета – это системный анализ республиканских органов исполнительной власти на основании жалоб жителей, соответственно, выявление системных проблем для которых требуется организация фокус-групп или принятие решений на разных уровнях, - сказала Елена Прочаковская. По состоянию на 27 декабря созданы 276 аккаунтов РОИВов. Андрей Назаров подчеркнул, что население республики должно знать о том что делает власть.- Мы должны быть максимально открыты, мы должны до каждого гражданина довести информацию, чтобы у него сложилась объективная картина чем мы занимаемся, каких результатов достигаем. А обратная связь с населением позволяет нам быстрее реагировать и оперативно определять приоритетность вопросов и проблем, - отметил Премьер-министр.

В завершение заседания Андрей Назаров поблагодарил всех за проделанную работу в уходящем 2021 году, отметив, что достигнутые результаты должны наращиваться, и только командная работа приведет к качественному результату.