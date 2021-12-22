ЦУР хәбәр итә: мөрәжәғәттәрҙә төп темалар - коммуналсылар эше, юлдар, һатыу-һатып алыу мөнәсәбәттәре

"В Уфе наступила настоящая зима - снега много, хотя он начал таять, но морозы впереди, если верить синоптикам. Это, конечно, красиво, но работы и коммунальным службам, и сотрудникам ЦУР Башкортостана прибавляет. Обращений от жителей много.



Один из примеров - уфимец пишет о том, что нужно расчищать основные улицы столицы. Администрация Уфы отвечает - дороги по «красной линии» убирают круглосуточно. Вот хорошая история - наши коллеги ездили в командировку в Ишимбай и отметили, что трасса Р-240 открыта. За содержание магистрали отвечает ФКУ «Приуралье».



Статистика поступающих сообщений тоже эту проблему отражает - тема дорог у нас держится в топе уже неделю. А также ЖКХ, здравоохранение, соцзащита, коронавирус. Жители пишут активно и в выходные, и в праздники, поэтому сотрудники ЦУРа и работники министерств и муниципалитетов всегда на посту. На новогодние праздники, кстати, мы будем работать.



Что не отменяет такие приятные хлопоты как покупка подарков близким. Сегодня у нас - очередная полезность. В эфире Центра управления Республикой Башкортостан в передаче «Салям» на БСТ – заместитель начальника отдела санитарно-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Регина Акмалова.



Говорили о том, как определить качество товаров ручной работы и куда обратиться, если оно вас не устроило. Что делать, если некачественный товар купили в магазине? Адресату не понравился презент - все ли подарки можно вернуть? Если же подарок подлежит возврату, но чек потерян? Или вот еще - сегодня популярны подарочные сертификаты. Не все знают, но можно забрать остаток деньгами, если сертификат отоварили не на всю сумму. А что делать, если сертификат потерялся?



В общем, смотрим эфир - все ответы там"



Всем хорошего дня!