Радий Хәбиров "Алға" айырым иҡтисади зонаһының Күҙәтеү советы ултырышын үткәрҙе

"Алға" айырым иҡтисади зонаһының Күҙәтеү советының икенсе ултырышында БР Башлығы Радий Хәбиров "Алға" ОЭЗ-һының Рәсәй кимәлендә динамикалы үҫешкән майҙансыҡ тип танылыуы тураһында хәбәр итте (Рәсәй ОЭЗ-ларының инвестицион ылыҡтырғыс буйынса V Милли рейтингы һөҙөмтәләре).

– Здесь уже зарегистрировались 10 резидентов с планируемым объёмом инвестиций 23 млрд рублей и созданием около 1 700 рабочих мест. Сегодня мы дали старт двум первым производствам – компаниям «Аркада» и «ЗУР», – тине Радий Хәбиров. – Хочу искренне поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе. Нашу особую экономическую зону высоко оценили на федеральном уровне. На прошлой неделе я встречался с министром промышленности и торговли России Денисом Валентиновичем Мантуровым. Он отметил наши достижения в лёгкой промышленности, которая в России находится в непростой ситуации. У нас в республике, как вы знаете, приняли программу поддержки легпрома.