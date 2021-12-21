Радий Хәбиров нимәгә бик һөйөнгән?

Баҡтиһәң, төбәк етәксеһе "Алға" айырым иҡтисади зонаһы уңыштарына һөйөнөп, соцселтәрҙәргә пост яҙып элгән:



"И ещё про ОЭЗ "Алга". Я хорошо помню, как примерно два года назад у нас появилась идея создать особую экономическую зону, которой у нас тогда не было. Не было такого инструмента, чтобы в одном месте в комфортных условиях развивался разносторонний бизнес, строились предприятия. На этом пути мы не знали, что у нас получится, но шли вперёд.



В итоге полтора года назад по решению Правительства России в Башкортостане создали особую экономическую зону. Всего полтора года. Мы работали так, что ломали все стереотипы, придумывали новые варианты решения проблем.



Я очень признателен своим коллегам из Правительства республики, управляющей компании ОЭЗ «Алга», руководителям предприятий, которые запустили здесь производство. И вот результат - спустя всего 15 месяцев здесь начали работать первые предприятия. И это, повторю, только начало.

На прошлой неделе в Москве, когда подводили итоги работы особых экономических зон, наша ОЭЗ «Алга» была признана самой динамично развивающейся площадкой. Никогда в истории особых экономических зон России не было такого, чтобы за неполные два года там появились 10 резидентов, из них два предприятия уже начали свою работу.



Сегодня с особым чувством всех поздравляю с этим замечательным событием. Уверен, будут новые этапы, сильные и перспективные.



Сейчас важно другое. Я всегда об этом говорю, и наше Правительство будет ориентироваться именно на это. Важно, чтобы у тех, кто здесь работает, были хорошие условия. Хорошая зарплата, социальная поддержка, уважение людей. В дальнейшем работу наших крупных руководителей мы будем оценивать именно по отношению к людям. Поэтому поручил Правительству Башкортостана проработать программу по созданию достойных условий труда на производствах.



P.S. Недаром говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет)) Нашу особую экономическую зону мы назвали «Алга», она уверенно пошла вперёд.



Всем желаю мира и здоровья!"