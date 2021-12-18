Сессию «Система опережающих индикаторов» организовало АНО «Центр стратегических разработок Республики Башкортостан»

Уже готовая к внедрению система опережающих индикаторов для региональной экономики создана на основе цифровой платформы с использованием технологий искусственного интеллекта. После подключения к ней предприятий республики будет осуществляться сбор данных — в автоматическом режиме и обезличенном формате. На сессии было отмечено: процессы цифровизации проникают во все сферы жизни. Улучшить взаимодействие государства, бизнеса, жителей республики поможет система опережающих индикаторов. Одним из участников сессии стал заместитель управляющего Нацбанком РБ Сергей Коровин.В своем выступлении он рассказал, как Центробанк использует опережающие индикаторы при проведении экономического анализа: – Как вы знаете, основной целью денежно-кредитной политики, которую проводит Центральный банк является обеспечение низкой и стабильной инфляции, вблизи 4% . Что в целом дает инфляция экономике, обществу? Наверное, самое главное – дает возможность с одной стороны людям, с одной стороны бизнесу жить и работать в стабильных экономических условиях. Даёт возможность строить, с одной стороны, долгосрочные бизнес-планы, с другой стороны – для каждого конкретного человека или для каждой семьи формировать долгосрочные семейные бюджеты. Важно, что только при низкой инфляции можно добиться низких процентных ставок по кредитам и тем самым обеспечить ценовую доступность кредитования. Что является основным инструментом в достижении цели по обеспечению ценовой стабильности у центрального банка? Вообще их два: это ключевая ставка и коммуникация. Говоря о первом инструменте, эксперт отметил, что ключевая ставка отражается на инфляции не сразу, поэтому Центральный банк использует экономико-математические модели, с помощью которых прогнозирует инфляцию. В зависимости от того, насколько инфляция в прогнозе отклоняется от цели, Центральный банк принимает решение о том, повышать ключевую ставку, понижать или сохранять на текущем уровне. В конечном итоге качество работы экономико-математической модели, качество прогноза зависят от тех данных, которые используются в этой модели. – Основной массив используемых данных - данные статистики, которые формируются как на федеральном, так и на региональном уровне, - отметил Сергей Коровин. - К сожалению, не вся статистика, которая представляется официальными учреждениями Росстата, формируется оперативно. В условиях неожиданных изменений бывает так, что к моменту когда нужно принимать решение, официальные статистические данные, которые существуют, по факту уже устарели, и видно, что ситуация изменяется, - рассказал Сергей Коровин. Поэтому Центральный банк заинтересован в использовании дополнительной информации, которая бы обладала свойством опережающих индикаторов, то есть могла бы наиболее адекватно отражать существующую реальность. Еще одним спикером сессии стал Артур Микоян, представляющий сервис «СберАналитика». Эксперт отметил, что после ребрендинга «Сбера» в конце 2020 года произошло усиление команды подразделения. Серьезные изменения и модернизацию при помощи ML-модели и искусственного интеллекта претерпели и продукты сервиса. «СберАналитика» сегодня предлагает продуктовые решения как бизнесу, так и непосредственно государственным структурным организациям. В рамках заседания Артур Микоян рассказал о методах и параметрах анализа социально-экономических показателей на базе больших данных. – Наша аналитика создается на основе больших данных, как из внутренних, так и из внешних источников, а именно, и это самое основное – это огромный массив транзакционных операций как по юридическим лицам, так и по физическим лицам. Уровень физических лиц у нас достигает уже 97 миллионов, уровень юридических лиц достигает порядка 4 миллионов, что позволяет обеспечить покрытие на территории Российской Федерации в среднем не менее 70%. Уникальность «СберАналитики» в способности предоставить бизнесу и государству самую актуальную информацию по любому требованию. Одним из продуктов сервиса является мониторинг экономики региона, информационное поле для принятия управленческих решений для руководителей всех уровней. В данном продукте мы постарались отобразить KPI губернаторов, которые должны проходить мониторинг на ежеквартальной основе. В нем мы показываем уровень бедности, улучшение жилищных условий, качество городской среды в целом, качество окружающей среды, темп роста или снижения зарплаты, а также численности МСП и самозанятых на исследуемой территории области или края. Инструмент мониторинга экономики региона у нас включает несколько подпунктов: это сам мониторинг отрасли, аналитику перемещения или, как мы по-другому называем, аналитику туризма – мы определяем уровень местных жителей, а также туристов которые приезжают на территорию края, аналитику доходов, культуру и спорт, жильё и городская среда. Также на сессии выступила заместитель руководителя департамента ИТ по внедрению и сопровождению ПО Уфимского научно-технического центра, которая представила доклад об опыте компании по разработке и внедрению программного обеспечения в нефтегазовом секторе. – Мы как представители бизнеса можем являться потенциальными потребителями разрабатываемой системы. Нам было бы интересно, насколько она гибкая, универсальная и насколько она применима, например, к нашему предприятию, поскольку мы работаем на достаточно узком секторе рынка, там небольшое количество игроков и, соответственно, объем рынка ограничен. К тому же у нас не типовое производство – мы занимаемся производством инновационной продукции, такой как разработка программного обеспечения и оказание инженерных услуг. Интересно, насколько наша деятельность может быть оцифрована в виде эффективных для нас показателей и индикаторов, - отметила спикер. Уже выгружает данные в систему предприятие ООО "Эволюция", о работе которого рассказал еще один участник сессии Камиль Шангареев. ООО «Эволюция» работает на рынке средств индивидуальной защиты. На сессии спикер подробно остановился, на вопросах внедрения индексов PMI и других показателей на предприятии. – Мы понимаем, что раньше государство получало информацию по уже совершенным операциям, а теперь мы говорим о мониторинге того, что может произойти и том, как добиться хороших для всех результатов. Я хочу, чтобы мы в своих решениях не опаздывали, – резюмировал заместитель директора Центра стратегических разработок РБ Урал Ибрагимов.