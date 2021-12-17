Мария Ситтель: Башҡортостан - тауҙар, бал һәм һауа иле

Мария Ситтель "Халыҡ-ара кооперация. Донъяны һәр кемгә асып" темаһына пленар сессияла ҡатнашты. Сара аҙағында ҡунаҡ "Панорама Башкортостана" журналы хәбәрсеһенең бер нисә һорауына яуап бирҙе:

– Я готовлюсь к каждой теме, каждому эфиру и каждому следующему дню. Потому что можно многое знать, но можно и многое забыть. Чтобы не посрамиться и не упасть в грязь лицом, нужно многое знать – вспомнить культуру, обычаи того места, куда ты едешь. Я уже 20 лет в информационном пространстве, и многое знаю и помню, но считаю невероятно важным что-то освежить в голове, – сообщила Ситтель в интервью «Панораме Башкортостана».

– Вы раньше бывали в Башкирии?

– Нет, я здесь впервые.

– Вы знаете, однажды в беседе со шведским хоккеистом я назвал три слова, с которым у меня ассоциируется Швеция – Абба, Карлсон и Икея. Он согласился. А как бы Вы в трех словах охарактеризовали Башкирию?

– Горы, мед, воздух.

– И теперь, когда Вы здесь, расширился этот список?

– Прекрасные люди – солнечные, теплые необыкновенно гостеприимные. Мне всегда хочется узнать человека – посмотреть в его глаза, послушать, как он отождествляет себя со своей родиной, со своими корнями. Поэтому для меня, конечно, было важно услышать людей, которые отсюда родом и которые здесь живут долгое время.