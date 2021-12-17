Александр Гордон о Неделе бизнеса в Уфе: «Это была полезная беседа»

Телеведущий Александр Гордон стал модератором пленарной встречи «Открытый диалог» в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. Здесь предпринимателям республики предоставилась возможность задать вопросы гендиректору АО «Корпорация «МСП» Александру Исаевичу (это фамилия такая) и председателю Госкомитета РБ по предпринимательству Ниязу Фазылову.

– Благодарю наших уважаемых спикеров и тех, кто задавал вопросы, и тех, кто слышал. Убежден из собственного опыта исходя, что это была очень полезная беседа, – поделился впечатлением Александр Гордон. – Не мероприятие, а именно беседа. Беседа равных партнеров. И как мы услышали, надеюсь, в будущем, в следующем году, вы будете не просто задавать вопросы, а предъявлять претензии, указывать слабые места для того, чтобы общая работа была успешной.

Фото: Е. Соколов