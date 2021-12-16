Өфөлә "Халыҡ-ара бизнес аҙнаһы - 2021" форумының икенсе көнө үтеп бара



"Сегодняшняя работа форума посвящена международной кооперации и технологиям продвижения территорий. Работа началась со встречи первого заместителя главы правительства Башкирии, министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова с делегацией Беларуси. Кроме того, на сегодня запланировано открытие фотовыставки «30 лет установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Таджикистан».



Как отмечают организаторы, одной из главных тем второго дня форума будет бизнес-диалог Башкортостана с Турцией. Напомним, что в Башкирии действуют более 30 предприятий с участием турецкого капитала. В сегодняшней встрече вопросы бизнеса обсудят министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева, заместитель руководителя Управления Турецкой Республики по поддержке и развитию субъектов МСП Реджеп Калынч и другие. К слову, Турция заняла в 2020 году седьмое место среди внешнеторговых партнеров России и стремится упрочить свои позиции в этом году.

Не менее интересная сессия - по экономическому сотрудничеству между Башкортостаном и Республикой Беларусь. Представители обсудили важные вопросы взаимодействия в части промышленности и сельского хозяйства.



Кроме того, сегодня на форуме поднимут темы о возможностях интернет-торговли в мире, размещении и продвижении российской продукции на иностранных онлайн-рынках, а также обсудят событийную индустрию как инструмент продвижения территории. Также из сегодняшних событий можно отметить «WOOD MARKET. От производства к размещению на отраслевых площадках», которую проводят «Российский экспортный центр» и «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан».



Главное мероприятие будет модерировать ведущая «Вестей» телеканала «Россия» Мария Ситтель. Это пленарное заседание «Международная кооперация. Открывая мир каждому», в котором примут участие Андрей Назаров - премьер-министр правительства Башкирии, Сергей Канавский — исполнительный секретарь Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Акрам Рахим Сулаймонзода — заместитель председателя Хатлонской области Таджикистана, Хуррам Тешабаев — заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Ананд Пурнима — президент Международного форума стран БРИКС. Темой обсуждения станут вопросы международного межстранового сотрудничества.



По словам организаторов, в завершении второго дня форума пройдет подписание соглашений между органами госвласти республики, некоммерческими организациями и бизнесом, а также фестиваль современной песни содружества стран-участниц ШОС и БРИКС."