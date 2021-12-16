"Башҡортостан - Беларустың эре эшлекле партнерҙарының береһе"

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«Несмотря на санкции наши народы продолжают слаженно сотрудничать исходя из интересов друг друга. Во время визита делегации Башкортостана в Беларусь была проведена презентация инвестиционного и экономического потенциала. В ней приняли участие 9 министерств Беларуси, 203 предприятия, из них 140 - крупные, которые после презентации работали с бизнесом Башкирии. Башкортостан - один из наших крупных деловых партнеров. За 10 месяцев 2021 года взаимный товарооборот между Беларусью и вашей республикой составил порядка 506 млн долларов», - тине Олег Курилин.
«Белнефтехим» концерты рәйесе урынбаҫары аҙаҡтан әйткәненсә, 2022 йылдың икенсе яртыһында эш төркөмө булдырыласаҡ һәм ул ике яҡҡа тауар әйләнеше буйынса юл картаһы төҙөп, уны тормошҡа ашырасаҡ.
Ҡунаҡ әйтеп үтеүенсә, РБ һәм БР сәнәғәт, ауыл хужалығында һәм юл төҙөлөшө өлкәһендә тығыҙ хеҙмәттәшлек итергә әҙер.