Беҙҙә бөгөн халыҡ-ара бизнес аҙнаһы башланды

Сара барышында секция күнекмәләре уҙа. Шуларҙың береһе "Глобаль ESG-трансформация: трендмы әллә үҫештең яңы ҡағиҙәләреме?" тип аталды. Түбәндә унда нимәләр тураһында һөйләгәндәре тураһында бирҙек.
Описание сессии:
Проблемы устойчивого развития в государственной политике является темой научных дискуссий уже более 50 лет, повышение активности дискуссий среди бизнеса и экономистов можно отметить в последнее десятилетие. В 2009 году были созданы стандарты для измерения социальных и экологических последтвий инвестиций - IRIS (The Impact Report- ing and Investment Standards), стандарты, которые поддержали ведущие импакт-инвесторы. Таким образом на Западе к продвижению социально ответственного инвестирования были привлечены наиболее крупные и значимые инвесторы.
Как известно, в 2015 году ООН представила 17 целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDG), которые должны быть достигнуты к 2030 году. Цели определены, но вопросы о тактических мероприятиях по достижению поставленных целей остаются на повестке дня. Какие механизмы предлагаются к внедрению в процессы управления бизнесом для активизации вовлеченности компаний в реализацию SDGs?
В 2020 году представленная на Давосском форуме тема «ESG» официально огласила апробацию методик использования ESG рейтингов для принятия крупными институциональными инвесторами решений о том, в какие компании следует инвестировать, а от каких следует отказаться. К середине 2019 года в мире более чем в 50 странах, число компаний, придерживающихся ESG стандартам, достигло 2500 компаний.
В Российской Федерации тема ESG начала только зарождаться и значительно быстро переросла в бизнес-тренд, механизмы которого пока не полностью всем ясны. В рамках сегодняшней сессии мы обсудим основные механизмы ESG-трансформации для компании, ESG принципы в инвестировании и банковской деятельности, цели устойчивого развития в разработке инфраструктурных проектов.
Вопросы для обсуждения:
Модератор сессии:
Зенькович Вячеслав Николаевич, Основатель новостного интернет-ресурса Smartpress.by.
Спикеры:
Спикеры (онлайн):