Беҙҙә бөгөн халыҡ-ара бизнес аҙнаһы башланды

Сара барышында секция күнекмәләре уҙа. Шуларҙың береһе "Глобаль ESG-трансформация: трендмы әллә үҫештең яңы ҡағиҙәләреме?" тип аталды. Түбәндә унда нимәләр тураһында һөйләгәндәре тураһында бирҙек.



Описание сессии:

Проблемы устойчивого развития в государственной политике является темой научных дискуссий уже более 50 лет, повышение активности дискуссий среди бизнеса и экономистов можно отметить в последнее десятилетие. В 2009 году были созданы стандарты для измерения социальных и экологических последтвий инвестиций - IRIS (The Impact Report- ing and Investment Standards), стандарты, которые поддержали ведущие импакт-инвесторы. Таким образом на Западе к продвижению социально ответственного инвестирования были привлечены наиболее крупные и значимые инвесторы.

Как известно, в 2015 году ООН представила 17 целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDG), которые должны быть достигнуты к 2030 году. Цели определены, но вопросы о тактических мероприятиях по достижению поставленных целей остаются на повестке дня. Какие механизмы предлагаются к внедрению в процессы управления бизнесом для активизации вовлеченности компаний в реализацию SDGs?

В 2020 году представленная на Давосском форуме тема «ESG» официально огласила апробацию методик использования ESG рейтингов для принятия крупными институциональными инвесторами решений о том, в какие компании следует инвестировать, а от каких следует отказаться. К середине 2019 года в мире более чем в 50 странах, число компаний, придерживающихся ESG стандартам, достигло 2500 компаний.

В Российской Федерации тема ESG начала только зарождаться и значительно быстро переросла в бизнес-тренд, механизмы которого пока не полностью всем ясны. В рамках сегодняшней сессии мы обсудим основные механизмы ESG-трансформации для компании, ESG принципы в инвестировании и банковской деятельности, цели устойчивого развития в разработке инфраструктурных проектов.

Вопросы для обсуждения:

ESG-стандарты в инфраструктурном развитии. Необходимые механизмы и инструменты ESG-трансформации для интеграции в корпоративное управление? Время устойчивых: почему мир больше не может игнорировать ESG-повестку. Практика из Казахстана. ESG принципы в межбанковском взаимодействии. Углеродный след инфраструктурных проектов: зачем его считать Механизмы устойчивого развития в России: драйвер трансформации бизнеса или маркетинговые инструмент? Синергия крупного, среднего и малого бизнеса для достижения целей устойчивого развития в рамках ESG-трансформации

Модератор сессии:

Зенькович Вячеслав Николаевич, Основатель новостного интернет-ресурса Smartpress.by.

Спикеры:

Закавов Асабали Арсланбекович, Генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания» (ВТБ Инфраструктурный Холдинг); Князев Антон Алексеевич, Генеральный директор ООО «Экспертная компания АКСИОМА»

Спикеры (онлайн):