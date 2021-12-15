-17 °С
Ҡар
Бөтә яңылыҡтар
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Декабрь 2021, 14:39

Беҙҙә бөгөн халыҡ-ара бизнес аҙнаһы башланды

Кисә хәбәр иткәйнек: Өфөлә 15-18 декабрҙә "Киләсәккә инвестициялар" халыҡ-ара бизнес аҙнаһы - 2021" форумы уҙасаҡ. Унда төбәк һәм ведераь фласть вәкилдәре, төрлө илдәрҙән эксперттарҙың һәм эшҡыуарҙарҙың ҡатнашыуы көтөлә.

Беҙҙә бөгөн халыҡ-ара бизнес аҙнаһы башланды

Сара барышында секция күнекмәләре уҙа. Шуларҙың береһе "Глобаль ESG-трансформация: трендмы әллә үҫештең яңы ҡағиҙәләреме?" тип аталды. Түбәндә унда нимәләр тураһында һөйләгәндәре тураһында бирҙек.

Описание сессии:

Проблемы устойчивого развития в государственной политике является темой научных дискуссий уже более 50 лет, повышение активности дискуссий среди бизнеса и экономистов можно отметить в последнее десятилетие. В 2009 году были созданы стандарты для измерения социальных и экологических последтвий инвестиций - IRIS (The Impact Report- ing and Investment Standards), стандарты, которые поддержали ведущие импакт-инвесторы. Таким образом на Западе к продвижению социально ответственного инвестирования были привлечены наиболее крупные и значимые инвесторы.

Как известно, в 2015 году ООН представила 17 целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDG), которые должны быть достигнуты к 2030 году. Цели определены, но вопросы о тактических мероприятиях по достижению поставленных целей остаются на повестке дня. Какие механизмы предлагаются к внедрению в процессы управления бизнесом для активизации вовлеченности компаний в реализацию SDGs?

В 2020 году представленная на Давосском форуме тема «ESG» официально огласила апробацию методик использования ESG рейтингов для принятия крупными институциональными инвесторами решений о том, в какие компании следует инвестировать, а от каких следует отказаться. К середине 2019 года в мире более чем в 50 странах, число компаний, придерживающихся ESG стандартам, достигло 2500 компаний.

В Российской Федерации тема ESG начала только зарождаться и значительно быстро переросла в бизнес-тренд, механизмы которого пока не полностью всем ясны. В рамках сегодняшней сессии мы обсудим основные механизмы ESG-трансформации для компании, ESG принципы в инвестировании и банковской деятельности, цели устойчивого развития в разработке инфраструктурных проектов.

 

 

Вопросы для обсуждения:

  1. ESG-стандарты в инфраструктурном развитии.
  2. Необходимые механизмы и инструменты ESG-трансформации для интеграции в корпоративное управление?
  3. Время устойчивых: почему мир больше не может игнорировать ESG-повестку. Практика из Казахстана.
  4. ESG принципы в межбанковском взаимодействии.
  5. Углеродный след инфраструктурных проектов: зачем его считать
  6. Механизмы устойчивого развития в России: драйвер трансформации бизнеса или маркетинговые инструмент?
  7. Синергия крупного, среднего и малого бизнеса для достижения целей устойчивого развития в рамках ESG-трансформации

 

Модератор сессии:

Зенькович Вячеслав Николаевич, Основатель новостного интернет-ресурса Smartpress.by.

 

Спикеры:

  1. Закавов Асабали Арсланбекович, Генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания» (ВТБ Инфраструктурный Холдинг);
  2. Князев Антон Алексеевич, Генеральный директор ООО «Экспертная компания АКСИОМА»

 

Спикеры (онлайн):

  1. Чебесков Иван Александрович, Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;
  2. Таркин Вадим Андреевич, Директор Блока агента Правительства Российской Федерации, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ;
  3. Радченко Татьяна Алексеевна, Первый вице-президент фонда «Центр стратегических разработок»;
  4. Нечаева Ирина Владимировна, CEO Creative & Innovation Institute, директор по развитию “Global Nomads”.
Автор:Айбулат Ишназаров

1917-2021 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
ye02@yandex.ru
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика