+15 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Декабря 2020, 14:07

Яңы йыл алдынан ҙур бүләк

Өфөлә йәшәүсе пенсионер лотереяла машина отҡан.

«Оҙаҡ йылдар лотереяла уйнайым, уңыш тәүгә йылмайҙы. Машинам күптән иҫкергәйне, яңыһын алыу тураһында хыяллана инем. Лотереялағы автомобиль һүрәтен күргәс тә, шуны алырға кәрәк икәнен аңланым. Һәм яңылышмағанмын!», — ти пенсионер.
Марат Гәрәев отошто тура эфирҙан ҡараған. Һәм үҙенең еңеүен белеп ҡалғас, үҙ күҙҙәренә үҙе ышанмай, килененә тикшерергә ҡушҡан. Ир хаҡлы ялға тиклем һаҡсы булып эшләгән, баҡса үҫтереү менән шөғөлләнә. Пенсионерҙың 3 ейәне һәм 3 бүләһе бар, олаталары уларға яңы машинала алып йөрөргә һүҙ биргән.
Фото: Т. Аманов.
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика