Яңы йыл алдынан ҙур бүләк

«Оҙаҡ йылдар лотереяла уйнайым, уңыш тәүгә йылмайҙы. Машинам күптән иҫкергәйне, яңыһын алыу тураһында хыяллана инем. Лотереялағы автомобиль һүрәтен күргәс тә, шуны алырға кәрәк икәнен аңланым. Һәм яңылышмағанмын!», — ти пенсионер.
Марат Гәрәев отошто тура эфирҙан ҡараған. Һәм үҙенең еңеүен белеп ҡалғас, үҙ күҙҙәренә үҙе ышанмай, килененә тикшерергә ҡушҡан. Ир хаҡлы ялға тиклем һаҡсы булып эшләгән, баҡса үҫтереү менән шөғөлләнә. Пенсионерҙың 3 ейәне һәм 3 бүләһе бар, олаталары уларға яңы машинала алып йөрөргә һүҙ биргән.