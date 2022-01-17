Мөхәмәҙуллин менән Кадейкин да бар

Унда “Салауат Юлаев” командаһынан һаҡсы Шакир Мөхәмәҙуллин менән һөжүмсе Александр Кадейкин да бар.
Ҡапҡа һаҡсылары: Ярослав Асҡаров, Александр Самонов (икеһе лә— СКА), Тимур Билялов («Аҡ барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).
Һаҡсылар: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (икеһе лә— «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (икеһе лә — «Металлург» Мг), Шакир Мөхәмәҙуллин («Салауат Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (икеһе лә — «Авангард»).
Һөжүмселәр: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (бөтәһе лә— ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (бөтәһе лә— СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (икеһе лә — «Аҡ барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (икеһе лә — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (икеһе лә — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салауат Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Артем Анисимов («Локомотив»).
Фото: ТАСС.