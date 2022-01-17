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Кисә, 21:25

Мөхәмәҙуллин менән Кадейкин да бар

 Рәсәй хоккей федерацияһы етәкселеге Ҡытайҙа буласаҡ Ҡышҡы Олимпия уйындарында ҡатнашыу өсөн киңәйтелгән состав менән таныштырҙы.  

Унда “Салауат Юлаев” командаһынан һаҡсы Шакир Мөхәмәҙуллин менән һөжүмсе Александр Кадейкин да бар.

Ҡапҡа һаҡсылары: Ярослав Асҡаров, Александр Самонов (икеһе лә— СКА), Тимур Билялов («Аҡ барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Һаҡсылар: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (икеһе лә— «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (икеһе лә — «Металлург» Мг), Шакир Мөхәмәҙуллин («Салауат Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (икеһе лә — «Авангард»).

Һөжүмселәр: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (бөтәһе лә— ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (бөтәһе лә— СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (икеһе лә — «Аҡ барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (икеһе лә — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (икеһе лә — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салауат Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Артем Анисимов («Локомотив»).

Фото: ТАСС. 

Мөхәмәҙуллин менән Кадейкин да бар
Автор:Нур Ҡәҙербаев

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