Йәшәү йәме (Хикәйә)

Ибраһим ҒИЗЗӘТУЛЛИН (1918 – 1992) – фронтовик-яҙыусы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, III дәрәжә Дан, I дәрәжә Ватан һуғышы һәм Халыҡтар Дуҫлығы ордендары кавалеры, Ғәлимов Сәләм исемендәге дәүләт йәштәр премияһы лауреаты.
1918 йылдың 15 сентябрендә Ишембай районының Түбәнге Әрмет ауылында тыуа. Стәрлетамаҡ педагогия училищеһын тамамлап, хеҙмәт юлын Йәнырыҫ мәктәбендә уҡытыусы булып башлай.
1939 йылда хәрби хеҙмәткә саҡырылып, Алыҫ Көнсығышта хеҙмәт итә. Бөйөк Ватан һуғышы башланыу менән хәрәкәт итеүсе армияға ебәрелә һәм Төньяҡ-көнбайыш фронт ғәскәрҙәре составында фашистарға ҡаршы ҡаты бәрелештәрҙә ҡатнаша. 1941 йылдың 23 октябрендәге алыштарҙың береһендә ҡаты яралана һәм фалиж һуғыу арҡаһында хәрәкәт итеү мөмкинлегенән мәхрүм ҡала. Ғүмеренең ҡалған йылдарын түшәктә үткәрергә мәжбүр була.
Әҙерәк хәрәкәт иткән һул ҡулын эшкә ҡушып, Ибраһим Ғәзизулла улы 1944 йылда ҡәләм тоторға өйрәнә, әкренләп гәзиттәргә мәҡәлә яҙа башлай. Йылдар үтеү менән әҙәби ижадҡа килә, хикәйәләр, повестар яҙа, аҙаҡ романдарға тотона. “Гөлзәйнәп” исемле тәүге хикәйәһе 1955 йылда “Әҙәби Башҡортостан” журналында баҫыла. Артабан хикәйәләре 1960 йылда “Яңынан сафта” тигән йыйынтыҡ итеп нәшер ителә. Үҙе иҫән саҡта яҙыусының тағы ла 11 китабы донъя күрә.
1992 йылдың 15 майында вафат була. Ул тыуған ауылында ерләнә.
1.
Таң ата. Эш көнө башланыр алдынан, һәр иртә һайын, беҙҙең йорт янынан бер ир менән бер ҡатын ҡултыҡлашып үтә. Уларҙың береһе – ҡатыны – үтә сибәр, ә ире күп яфа күргән, күп ғазап кисергән, ахыры, йөҙө әҙәм ҡарағыһыҙ булып йәмһеҙләнгән. Шуға ҡарамаҫтан, улар бик татыу. Ҡатыны, ирен ҡулдан ыскындырғыһы килмәгән кеше кеүек, уға йылышып ҡына атлай.
Бер көндө яҙмыш мине уларҙың өйҙәренә килтерҙе.
Бына беҙ, ике зәғиф, бер бүлмәлә һөйләшеп ултырабыҙ. Мин яңы танышым Мөғәттәрҙән үткәндәре тураһында һөйләтергә уйлайым, ләкин был тешләм кешене бик тиҙ генә сисеп ебәреп булмай.
– Үҙең тураһында һөйлә, тиһегеҙме? Һөйләр инем дә ул, Садиҡ туған, ләкин һеҙҙең кеүек ҡәләм тотҡан кешеләр тормошто гел бер яҡлап шымартып күрһәтергә генә ярата. Яҡшы ла яҡшы... Герой ҙа герой... Ә минең тормошом улай шыма ғына түгел. Киреһенсә, бик һикәлтәле, – Мөғәттәр ҡәһәрле һуғыш эҙҙәрен һаҡлаған йөҙөн миңә табан борҙо. Уның әле генә осҡон сәсеп торған асыҡ ҡара күҙҙәре ҡапыл һағышланды. – Тура ултырып, ҡыйыш һөйләп булмай, төрлө саҡ булғыланы, туған. Һуғыштан ҡайтҡас та булды был хәл. Вәғәҙә биреп оҙатып ҡалған Сажиҙәм, ҡайтҡас, отказ һуҡты. Һыу һөлөгө кеүек сағымда үлеп яратҡан кеше, биттәге ошо «биҙәктәрҙе» күреп, минең менән һөйләшергә лә теләмәне. Хәҙергә тышҡы матурлыҡтан башҡаны күрә белмәгән ҡыҙ, яҙғы күбәләк кеүек фырылдап, икенсе бер матур сәскәгә осто ла ҡунды. Ә бит мин уны яраттым. Уның өсөн йәшәнем. Һуғышта уның исеме менән иң хәтәр, иң ҡурҡыныс, иң хәүефле урындарға индем һәм еңеп сыҡтым. «Сажиҙә... Сажиҙә... Сажиҙәкәйем...» Уның исемен бер ҡасан телдән төшөрмәнем. Ә бына ул бөгөн минең танауға һуҡты. Шундай итеп һуҡты, хатта миңрәүләнеп киткән кеүек булдым. Йөрәккә яман хәтәр яра һалынды. Дошман алдында бер ҡасан эйелмәгән ғорур башым түбән эйелә яҙҙы. Донъяла өмөт тигән нәмә бар, ул ҡояш кеүек беҙҙе йылыта, байраҡ кеүек әйҙәй. Өмөт барҙа бөтә нәмәне эшләп була, иң хәтәр, иң ауыр, иң ҡурҡыныс эштәр ҙә бер ни тормаған кеүек. Хатта ғазраилдың ялтырап торған бысағын да этәреп ебәрәһең... Сөнки өмөт бар. Йәшәргә... Ҡайтырға... Күрергә... Ер тырнап үрмәләйһең, бөтә көскә ынтылаһың, теш ҡыҫып түҙәһең... Ә хәҙер нимә тип йәшәргә? Һөйгәнемә кәрәкмәгәс, мин кемгә кәрәк?! Бөттө, бөттө, бөтәһе лә бөттө, алданғанһың, Мөғәттәр, илаһи зат тигәнең ана кем булған. Бындай хурлыҡҡа ҡалып йәшәгәнсе, лутсы... – Мөғәттәр, һикәлтәгә килеп эләккән ат шикелле, тағы ла туҡтаны. Бер аҙ уйлаңҡырап торғандан һуң, үтә текә ерҙе ураңҡырап үтергә булды. – Беҙҙең ауылдың көньяғында Аҡҡош күле яланы тип аталған баҫыу бар. Ошо баҫыуҙың тап уртаһындағы күлдең ситендә бер ҙур ҡайын үҫә. Ҡыҙҙар ҡайыны тип атайҙар уны. Төн урталарында мин ана шул ҡайынға табан йүнәлдем. «Иң татлы минуттарым һинең яныңда үтте, һуңғы минуттарым да...» Ләкин ҡайынға яҡынайған һайын уйландыра, бығаса мине ҡанатландырып йөрөгән татлы минуттар иҫкә төшә башлай.
...Беҙҙән өлкәндәрҙе һуғышҡа алып китеп бөттөләр. Ауылдың «атамандары» булып беҙ ҡалдыҡ. Атайҙарҙан ҡалған ҙур ҡамыттарҙы кейеп, муйындарҙы сейләндерә-сейләндерә хәтәр йылдарҙың ауыр йөгөн һөйрәй башланыҡ. Күрәһең, үҙ тиҫтерҙәрем араһында иң саярағы булғанмындыр инде. Танау аҫтым да йүнләп кибеп бөтмәҫ борон, мине фронтҡа киткән Саттар ағай урынына бригадир итеп ҡуйҙылар.
Өйрәне йәйен төрлө үлән, ә ҡышын картуфты әрсемәй турап ҡына бешереп ашаһаҡ та, йәшлек үҙенекен итә. Күңелдәр бер-береһенә тартыла. Һөйгө лә, һөйөлгө лә килә. Төҫкә лә арыу матурмындыр, ахыры. Минең тирәлә байтаҡ ҡыҙҙар урала. Тик күңел Сажиҙәне теләй. Ул төҫкә бик сибәр, бүтән ҡыҙҙар араһында әллә ҡайҙан айырылып тора. Ана улар келәт янында орлоҡ таҙарта.
— Уф, доңғорҙоҡ! Йөрәгемде һурып ала инде бынау нәмә.
Мин баҫыуҙан арып килеп төшөүемә ҡарамаҫтан, тиҙ генә триерға барып йәбешәм. Машинаның барабаны ҡыҙыуыраҡ әйләнә башлай. Орлоҡ та күберәк ҡойола.
— Ай, һинең менән ниндәй еңел!
Сажиҙә яғымлы итеп миңә ҡарай. Был ҡараштан йөрәк әллә нишләй. Гүйә уға Сажиҙәнең күҙҙәренән мөхәббәт осҡондары осоп ҡуна. Арыһам да, тән еңеләйеп, күңел күтәрелеп китә. Гел генә шулай, уның менән триер әйләндерге килә.
Эштән һуң бергә ҡайтабыҙ.
— Ай, бынау, Мөғәттәр ағай, сапҡан ат һымаҡ ҡайҙа ашығаһың, әллә бәйге артынан ҡыуаһың инде?! Уф, арыным...
Мин аҙымдарымды аҡрынайта төшөп, Сажиҙәне ҡултыҡлап алырға итәм. Ләкин ул ҡулын бик тиҙ тартып ала ла ялт итеп тайшанып китә. Бер аҙ барғас, үҙе минән һорай ҡуйҙы:
– Бөгөн кис клубҡа бараһыңмы?
– Һин барһаң...
– Ниңә, миңә кендегең береккәнме ни?
– Берекмәһә, бергә барырбыҙ, бәй.
Клубтан ҡайтҡанда, мине Сажиҙә үҙе ҡултыҡлап ала.
– Бына хәҙер ярай. Хәҙер берҙе биш итеп һөйләргә яратыусы әсе тел Зәйнәп йоҡлаған.
Беҙ көн дә бергә булабыҙ, уйнайбыҙ, көләбеҙ. Тик Сажиҙәнең генә мөнәсәбәтен бер ҙә асыҡлап булмай. Ул үҙе минән алыҫ китмәй, мине күҙ күреме ерҙән ысҡындырмай, ләкин яҡын килә башланыммы, бесәй һымаҡ, тырпая ла тора. Бер көндө ҡыҙ станцияға барып килергә рөхсәт һораны.
— Мөғәттәр ағай, әй, юҡ, бригадир иптәш, иртәгә мин станцияға барып киләйем әле?
— Ни эшләйһең?
— Һөт һатам. Һөйгәнемде һуғышҡа оҙатҡанда иҫтәлек итеп биреп ебәрергә бүләклек аҡса кәрәк.
Малай саҡта тинтәклек ботлап түгел, тоҡлап була бит ул. Сажиҙәнең танауын ҡыҫам да:
— Һөйгәнең кем? – тип һорайым.
— Хәрби сер, ваҡыт еткәс белерһең, кейәүгә сыҡҡас күрерһең, бәй, был икән, тиерһең, – ти Сажиҙә, ҡара күҙҙәрен әллә нисек, серле итеп йымылдатып.
Беҙгә лә ваҡыт етә. Мин бер көндө ике повестка алам. Уның береһе – военкоматтан, береһе – Сажиҙәнән. Военкомат хәрби хеҙмәткә, ә Сажиҙә һыу буйына саҡыра. Өйҙә илаш китә. Ләкин мин быларҙың береһен дә ишетмәйем. Сажиҙәнең бер нисә һүҙҙән генә торған хатын ҡат-ҡат уҡыйым. «Бөгөн төнгө ун бергә һыу буйына төш. С.». Сәғәткә ҡарайым: әле ике генә. Ҡалған ваҡытты нисек үткәрергә!? Йөрәк түҙмәй, ун тулыр-тулмаҫтан, ашҡынып, һыу буйына төшөп киттем. Сажиҙә минән дә иртәләгән булып сыға.
– Уф, йөрәгем, һинән башҡа нисек йәшәрмен!?
Ул йүгереп килеп минең муйынға һарыла. Үҙе көлә, үҙе илай. Иркәләнеп күҙҙәремә ҡарай. Ипләп кенә маңлайымдан һыйпай. Ҡуйыныма йылыша. Башын күкрәгемә ҡуя. Һөйләшә-һөйләшә яйлап ҡына бара торғас, Ҡыҙҙар ҡайыны төбөнә килеп сығабыҙ. Күңелдә шатлыҡ, ә күктә Сажиҙәмдең көләс йөҙө кеүек тулған ай йөҙә. Тымыҡ күл өҫтөнөң көҙгөһөндә беҙҙең юлыбыҙға һибелгән ынйылар булып меңәрләгән йондоҙҙар йымылдай.
— Мөғәттәр, бәғерем, һин иҫән-һау килеш әйләнеп ҡайтһаң ине лә, беҙ гел-гел генә шулай һандуғас моңдарын тыңлаһаҡ ине! Бөгөн төн ниндәй матур!
Минең күңелдең түбәһе күккә тейә. Ҡайындың таған ҡора торған ботағына менеп баҫам да тура Сажиҙәнең ҡосағына ташланам. Ирендәр ирендәргә тейә. Ҡан тамырҙарын зыңлатып, ике аранан йылы ток йүгерә. Йөрәктәр бергә тибә, һулыштар бергә алына. Киске һалҡынса саф һауанан, болон сәскәләренең хуш еҫенән һәм ҡайнап торған бәхеттән беҙ икебеҙ ҙә иҫерәбеҙ.
— Көтөрһөңмө?
— Ниндәй һорау булырға мөмкин!
Мин быларҙы бер ҡасан да онотмайым. Ошо татлы минуттарҙы иҫкә төшөрөп, Сажиҙәнең һыны мине һәр саҡ оҙатып йөрөй. Курск янындағы тәүге һынылышта ла, бүтән саҡтарҙа ла ул бер ҙә күҙ алдынан китмәй.
...Корсунь һуғышына инәбеҙ. Инде беҙ байтаҡ утлы юл үткән һалдат. Ҡыйралыш көслө. Ғәрәсәт ҡуба. Ҡамалған дошман бирелергә теләмәй, йырып сығырға ынтыла. Иң ауыры беҙгә – шартлатыусыларға – тура килә. Сөнки беҙ ошо үлем сәсеүсе «тигр»ҙарҙың баштарын ватырға тейешбеҙ.
Румынияны үтеп, Венгрияға килеп сыҡҡас, беҙҙе бер күперҙе шартлатырға ебәрҙеләр. Ят ер, ят тупраҡ. Ул-был була ҡалһа, үҙ илең, үҙ кешеләрең түгел, һаҡ булырға кәрәк. Күпер яҡ-яҡтан көслө прожекторҙар менән яҡтыртыла. Ҡарауыл көслө. Беҙ, водолаздар костюмы кейеп, һыуға сумабыҙ ҙа ағым менән бергә түбәнгә табан китәбеҙ. Бер километр самаһы юл үткәс, тап күпер тәңгәлендә өҫкә ҡалҡырға кәрәк. Хаталандыңмы, күреп ҡалыуҙары бар. Мин, бәләкәй генә перескоптан ҡарап барып, тап күпер аҫтындағы ҡараңғыла һыуҙан сығам да яр буйына боҫам. Бер аҙҙан иптәшем дә күренә. Уны һаҡта ҡалдырам да үҙем ашығып үргә менеп китәм. Иң яуаплы минуттар. Ҡарсығалай йылғыр, һуҫар кеүек һаҡ булырға кәрәк, дошман күреп ҡалмаһын...
Бына ашығып балка аҫтына шартлатҡысты тығам, ләкин шул саҡ рельстар зыңлап китә. Ҡара йылан һымаҡ борғаланып, Германия яғынан күпергә табан хәрби эшелон үрмәләп килгәне беленә. Нимә эшләргә? Шартлатырға! Ҡарар киҫкен. Запалды ипләйем дә һыуға һикерәм. Һуңынан нимә булғандыр, белмәйем. Күрәһең, поезд менән күпер ҙә минең өҫкә ҡолаған. Тағы ла Сажиҙә. Ул йырлай-йырлай килә. Сәскәләрҙең иң аҫылдарын йыйып, шәлкемләп тотҡан. «Мөғәттәр, йәнем, әйҙә ҡайын янына. Мин һиңә ошоларҙы бүләк итеп алып килдем», – ти. Үҙе шундай итеп наҙлап йылмая, әйтерһең, май иртәһендәге яңы сыҡҡан ҡояш. Күҙҙәрҙе асам, ләкин...
Ләкин бөтәһе лә буш. Сәскәләр ҙә, Сажиҙә лә юҡ. Күңелде шом баҫа. Мин ниндәйҙер һиҙенеү менән ишеккә ҡарайым. Ишектә – бик, тышта – һаҡсы, дағалы итек, һәлмәк аҙым, ят тауыштар... Шартлау ваҡында томаланған аңыма хәҙергә шулар ғына барып етә. Күрәһең... Күрәһең, шартлау ваҡытында контузия алғанмын һәм дошман ҡулына эләккәнмен.
Бер аҙҙан минең янға ике немец инә.
– Йә, нисек булды, һөйләп бир, – ти уның береһе, майор формаһы кейгәне.
– Нисек булһын, шул инде... Һаҡта торабыҙ. Күпер яғына кеше түгел, себенде лә үткәрмәйбеҙ. Күпер аҫтынан турғай ояларына тиклем алып бөттөк. Сөнки инструкция шулай. Бөтәһе лә һәйбәт. Тып-тын. Күпергә хәрби эшелон килеп ингәйне, кинәт нимәлер һыуға суп итеп ҡалды. Боролоп ҡарайым тиһәм – шартлау!.. Шундай көслө! – һалдат ҡолаҡтарын ҡапланы. – Ҡотом алынды. Вагондар бер-бер артлы осто. Тотош эшелондан тик ике генә вагон ҡалды. Бөтә ҡорамал, бөтә персонал дөмөктө...
Немец һалдаты юрый, мин аңлаһын типтер инде, саф рус телендә һөйләй. Мин, был һалдаттың хикәйәһен тыңлап, үҙебеҙгә бирелгән заданиеның тулыһынса үтәлеүенә ҡәнәғәтләнеп ятам.
Иртән мине допросҡа алып баралар. Ҡайҙа килеп эләгеүемде тиҙ генә төшөнә алмайым. Әллә ҡунаҡ, әллә туй. Өҫтәлдә һый. Дәүләт башлығын ҡаршылағандағы кеүек, стена буйлап почетлы ҡарауыл теҙелгән. Мин килеп инеү менән теге майор, команда биреп, ҡарауылды смирно баҫтыра.
— Геройҙы ҡаршылағыҙ! Күрегеҙ, болвандар, бына һеҙҙең танау аҫтығыҙҙан инеп күперҙе шартлатыусы герой! Минең часымда һис юғында берәй һалдат ошо ыласын кеүек һуғышһа, улар бында килеп етмәҫ ине, беҙ Мәскәүҙә парад уҙғарған булыр инек. Яратам мин, чёрт возьми, ҡыйыу кешеләрҙе! Русиш золдат корош. Фунф наград, герой карош, герой! – ти ул, өҫтәлдә өйөлөп ятҡан минең дүрт орденға, бер нисә миҙалға төртөп күрһәтеп, рус һәм немец телдәрен бутай-бутай. Унан ул адъютантына бойора: – Һис кисекмәҫтән әсирҙең ордендарын тағырға! Герой наградаларҙан айырым йәшәргә тейеш түгел! – унан ул үҙ һалдаттарына күрһәтә: – Ә был ишәктәрҙең бөтә бүләген алып, штрафнойға ҡыуырға!
Үҙемдең үтә мәкерле дошман алдында икәнемде аңлайым һәм уйҙарым тиҙҙән дөрөҫләнә, – Мөғәттәрҙең ҡырыҫ йөҙө ҡапыл ҡараңғылана. Яраланған сикә тамырҙары тартылып-тартылып китә. Асыҡ ҡара күҙҙәрҙән нәфрәт осҡондары оса. – Мине “геройҙарҙы яратыусы” шул майор ошо хәлгә төшөрҙө. Һалдаттары сығып киткәс, был араҡы тултырылған ике бокалды ала ла береһен миңә һона, береһен үҙе шунда уҡ эсеп тә ебәрә.
– Герой хөрмәтенә! – шунан һуң был мине лә ҡыҫтай башлай: – Әйҙә, әйҙә, эс, яратам мин, чёрт возьми, ҡыйыу кешеләрҙе!
Был эт мине ҡыҫтап-ҡыҫтап ҡарай ҙа, былай ғына эш сыҡмаҫтай булғас, тактикаһын бик тиҙ үҙгәртә. Маҡтауҙан янауға, янауҙан яралауға күсә. Палачтарын саҡырып индерә. Совет кешеләрен язалаусы ике нацист ике яғыма килеп баҫа.
– Часың, командирың, командованиеның пландары?!
– Мин ябай һалдат, уларҙы ҡайҙан беләйем?
– Алйот булып ҡыланма, һинең кеүек ҡыйыу кешеләр алйот булмай. Өҫтәмә күпме? Заданиең, күперҙе шартлатҡандан һуң ниндәй отрядҡа ҡушылырға, нимә эшләргә тейеш инегеҙ? –Яуап бирмәйем. Майор палачтарға күрһәтә. – Былар бик тиҙ телеңде асыр, йә, әйт, Алыҫ Көнсығыштан нисә дивизия килде?
– Бер һелтәүҙә һеҙҙең арт һабағығыҙҙы һындырып, Будапешҡа барып инерлек.
Минең был ҡыйыу яуаптан майор шартларҙай була. Ғифриттәрен эшкә ҡуша. Улар, ҡанға һыуһаған йыртҡыстар кеүек, миңә ташлана. Резинка таяҡтар, итек үксәләре хәрәкәткә килә. Биттән, яңаҡтарҙан ҡан аға. Мин тик бер нәмә тураһында уйлайым: “Әлдә заданиены үтәнек. Күпер булмағас, хәҙер өҫтәмә көс килә алмаясаҡ. Беҙҙекеләргә һеҙҙе туҡмауы еңел буласаҡ», тим. Был миңә көс, ғорурлыҡ өҫтәй.
Ысынлап та, шулай булып сыға. Күпер шартлағас та, беҙҙекеләр һөжүмде яңырта. Барлыҡ кәртәне ватып-емереп алға китәләр. Ура тауыштарын ишетеп ҡалтыранған фашист минең күкрәгемә ата, ләкин йөрәгемә тейҙерә алмай. Беҙҙекеләр мине ярым үлек килеш таба. Итек үксәһе, таяҡ эҙҙәре буйлап, ҡот осҡос тиҙлек менән үлем тарала. Шулай ҙа беҙҙең табиптар мине ҡотҡара. Ғүмерем ҡыл өҫтөндә торғанда ла Сажиҙәгә булған мөхәббәтем миңә ғазраил менән яғалашырға ярҙам итә. Сөнки өмөт бар, көләс йөҙлө Сажиҙәм бар. Ул мине һағынып көтә.
Ләкин хәҙер бөтәһе лә бөттө. Бөтәһе лә буш, бөтәһе лә ялған булып сыҡты. Сажиҙә мине алданы. Ул хатта минең янда туҡталып һөйләшергә лә теләмәне. Шулай, булғас, миңә нимә тип...
Ҡайын башына һикереп тигәндәй менәм. Тик ботаҡҡа баҫыу менән йәшен һуҡҡандай ҡатып ҡалам. Башта уйҙар өйөрмәһе. Ҡайҙа барырға, нимә эшләргә? Минең бит аҡса ла, һөнәр ҙә юҡ. Ошолай бер ҡарарға килгәнсе, ағас кеүек ҡатып, ҡайын башында баҫып торам да, күҙ көйөгө булып Сажиҙә янында йөрөмәҫкә, ҡайҙа булһа ла сығып китергә тигән фекергә киләм. Ләкин һөйгән кешеңде күңел дәфтәренән һыҙып ташлау анһат ҡына түгел икән шул. Ул аҙым һайын иҫкә төшә, иҫкә төшкән һайын йөрәкте әрнетә, күңелде ҡыра.
2.
Яңы урын, яңы шарттар. Фронтта мин шартлатыусы инем, хәҙер төҙөүсе. Элек беҙ үткән ерҙәрҙә емереклектәр ҡала ине, ә хәҙер ҡалаға биҙәк өҫтәлә. Ниндәй айырма!
Сажиҙә һаман мине борсой, хат яҙа. Бая, эштә саҡта уның хатын килтереп биргәс, асыу килеп, уҡымағайным. Әле иҫкә төшкәс, булдыра алманым, уны ҡулға алдым.
“Мөғәттәр, йәнем, йәшлекте һаҡлай белергә кәрәк икән. Тилелегем менән, кеше һүҙенә ҡарап, алйотлоҡ эшләнем. Йөрәгеңде тыңламай, кеше һүҙен тыңла, имеш. Кемдекен бит әле, ғәйбәтсе Зәйнәптекен.
— Һыу һибеп һауытта үҫтергән ҡына гөлдәй зифаһың. Йәйге ялан сәскәһендәй матурһың. Ниндәй сәскәне теләһәң, шуға ҡунырға хаҡлыһың. Выжданым ҡушмай тиергә, һин бит уның яраланыуына минауат түгелһең. Загс-магысың да юҡ, донъя көтөү байрам итеү түгел, ошо сибәрлегең менән шул эт йәмһеҙе менән нисек ғүмер итерһең. «Ташҡа үлсәйем ошоноң менән нисек йәшәй икән?» – тиерҙәр. Ишетә-ишетә күңелең ҡырылыр, йәнең көйөр, ғәрләнерһең. Йәлләйем мин һине, Сажиҙәкәйем... Йәмһеҙ йәнде көйҙөрә, матур үҙен һөйҙөрә, тиҙәр, быныһы кем һуң – хур егете бит. Бер ҡосаҡлап үпһә, үлер ҙә китерһең... Үҙе гармунсы, үҙе әртис! Үҙе нисек инәлә: «Теләй икән, усыма ғына ултыртып йөрөтөрмөн», – ти бит. Аҙ-маҙ эсеүенә ҡарап торма. Тора башлағас, Мөғәттәреңде бөтөнләй оноторһоң, – тине. Эйе, онотто ти! Кәүҙәм – унда, күңелем һиндә булды. Күңелде көсләп күсереп булмай икән!
Һин ҡайтыр алдынан ошо гармунсы Зәйни бәйләнә башлағайны миңә. Һин ҡайтҡас, бөтөнләй ике ут эсендә ҡалдым. Бығаса күңелем менән дә, йөрәгем менән дә һинеке инем. Мәкерле кешеләр һинең йөҙөң йәмһеҙләнеп ҡайтыуҙы оҫта файҙаланды. Өҫтәүенә әсәйем дә:
– Бигерәк йәмһеҙләнгән шул, меҫкенкәй, ҡот осорлоҡ бит, – тине.
Улар һүҙенә ҡарап, мин, иҫәр, һиңә тип үҫтергән тормош гөлөмдөң сәскәһен бер елғыуарҙан өҙҙөрҙөм. Ниндәй аҡмаҡлыҡ! Хурлығынан үлер инем! Ярай, Мөғәттәр, үкенеүҙән файҙа юҡ, шулай ҙа яҙам, яҙмай булдыра алмайым. Күңелемдәге эсемдә ҡалмаһын. Ай ярым да торманым, башыма йоҙроҡ төштө. Был ике аяҡлы хайуандың ҡыланыштарын яҙа китһәң, ҡағыҙ ҙа, ваҡыт та етмәҫ, туҡтайым! Ҡыҫҡаһы, мин унан киттем. Тик яҡын булһа ла, терһәкте тешләп булмай. Ғәйепле башым менән һинең яныңда күҙ көйөгө булып йөрөгөм килмәй. Ҡайҙа булһа ла сығып китәм. Илебеҙ киң бит, уның берәй мөйөшөндә урын табырмын. Ә һин, Мөғәттәр, ҡайғырма, һинең аҡылың алдында күптәр теҙ сүгер».
Хатты уҡығас, башҡа төрлө уй йүгерә, ғорурлыҡ менән аҡыл көрәшә башлай. Күңел түрендә Сажиҙәгә ҡарата үпкәләү ҙә, ҡыҙғаныу ҙа уяна. Хатынан мине элекке кеүек яратыуын аңлайым. Ләкин ике арала үтә алмаҫлыҡ ғорурлыҡ кәртәһе барлығын да тоям. «Етте үҙемде үҙемде мыҫҡыл иттереү! Йәмһеҙ икән йәмһеҙ инде, уны хәҙер бер ни ҙә эшләтеп булмай. Йәмһеҙмен, тип йәш ағыҙып йөрөү ир кешенең эше түгел. Эш тураһында уйларға кәрәк!” – тип эшкә тотонам.
Булдыҡһыҙ көтөүсе малды боҙоп бөтә: көтөүҙән бер ҡасып ҡайтып, язаһыҙ ҡалған мал ҡасҡалаҡҡа әйләнә. Уға башҡалар ҙа эйәрә. Көтөү тарҡала. Беҙҙең бригадир ҙа кешеләрҙе боҙоп бөтөргән. Ҡайһы берәүҙәр биш тулыр-тулмаҫтан ҡайтыу яғын шаҡара башлай. Бына бөгөн иҙелмәне һуңлап килтерҙеләр. Башҡалар ҡайтып китте, ә иртәгәгә тиклем ул юҡҡа сығасаҡ. Нимә эшләргә?! Аптырағас, тәмәке тартҡан кеше булып, тороп ҡалам да, бер үҙем эш башлайым. Бер аҙҙан: «Ҡабул ит!»—тигән тауышҡа һиҫкәнеп китәм. Ҡараһам, крандағы ҡыҙ.
– Әйҙә, ҡабул ит. Әллә ҡыҙҙарҙан бүләк алырға ҡурҡаһыңмы, Мөғәттәр ағай?! Ҡурҡма, хәҙер кәрәкле нәмәләрҙе күсереп бөтәм дә, үҙем дә һинең янға осам. Бергәләп күңеллерәк булыр, – ти.
Иллә уңған да инде беҙҙең был кран башындағы сыйырсыҡ. Һайрай ҙа, эшләй ҙә белә.
— Кран башынан ошоларҙы күреп, эсем бошоп, моңайып ҡайтып китә торғайным. Иптәш булдығыҙ ҙабаһа. Һеҙҙең дә күңелегеҙ минеке кеүек икән.
— Ниңә, әрәм итеп булмай бит инде байлыҡты.
— Күңелегеҙ – көмөш, йөрәгегеҙ алтын икән һеҙҙең, Мөғәттәр ағай, – иҙелмәне тамамлауға ул миңә ҡарап тағы йылмайҙы. – Иртәгә лә ҡалайыҡ, йәме?
Тик икенсе тапҡыр был һүҙсән ҡыҙыҡай менән аулаҡлап эшләргә тура килмәне. Мин мәсьәләне фронттағыса: “Кем минең менән?!» – тип ҡуйҙым. Башта крансы ҡыҙ, унан икәү, унан өсәү риза булды, һуңынан ҡайтырға сыҡҡандары ла әйләнеп килде. Күмәк булғас, теге сыйырсыҡҡа был юлы кран башындағы ояһында ғына эшләргә тура килде.
Ҡыҙҙар халҡы ҡыҙыҡ бит ул. Бер бәйләнә башланымы, бәйләнә лә бәйләнә. Унан һин ҡасып та ҡотола алмайһың. Шулай бер мәл эштән арып ҡайтып, сисенмәй-нитмәй диванға ауып торғайным, йоҡлап киткәнмен.
— Туҡ, туҡ, туҡ! – кемдер ишек шаҡығанға уянып киттем.
— Айыу өңөндәме?
— Өңөндә.
— Улайһа, ишегеңде ас, өңөңдө таҙартырға килдек.
Асһам, ни күҙем менән күрәйем: бригада ҡыҙҙары тора.
— Шефтар килде, ҡаршы ал! – иң алдан теге шаталаҡ ҡыҙ тора. – Саҡырмаһағыҙ ҙа килдек. Йә әле, ҡыҙҙар, айыуҙың өңөн таҙартып алайыҡ та үҙен ҡуҙғатайыҡ!
Ҡыҙҙар ни, күренде – ҡулға теймәне, тигән кеүек эшләп бөттөләр ҙә сығып та киттеләр. Тик теге крансы ҡыҙ ғына ҡалды.
– Йәгеҙ әле, Мөғәттәр ағай, бикләнеп ятыуығыҙ етер, ҡуҙғалайыҡ!
— Ҡайҙа?
— Киноға! — минең алға билет йәйеп һала.
– Ярамай бит.
– Ниңә?
Ҡыҙыҡайға битте күрһәтәм.
– Ҡурҡмағыҙ, тотоп туҡмамаҫтар. Урлап тотолғандар ғына кеше күҙенә күренергә ҡурҡа. Ә һеҙ... – һәм был ипләп кенә минең етеп килгән һаҡалды һыйпарға керешә. – Мөғәттәр ағай, һеҙгә һаҡал йөрөтөргә кәрәк. Берҙән, ул һеҙҙе олпатыраҡ күрһәтәсәк, икенсенән, быларҙы ҡаплаясаҡ. Унан һеҙ...
“Бәйләнде бит был бәйләнсек», – тип уйлап алам да ризалашам. Фронтта дошман менән Курск янында осрашҡан булһам, үҙебеҙҙекеләр менән ошо күренештә осраштым. Иртәгеһен мине теге «бәйләнсек» ҡыҙыҡай Ағиҙел аръяғына пикникка саҡырҙы...
Мөғәттәр хәрбиҙәрсә етеҙ хәрәкәт менән ҡапыл урынынан һикереп торҙо ла, күҙҙәренән утлы осҡондар уйнатып, дәртләнеп дауам итте:
— Шулай ул, туған, замана үҙгәрә, дөрөҫөрәге замананы кешеләр үҙгәртә. Хәҙер һин беҙҙең коллективты күрһәң, таный ҙа алмаҫһың. Саҡматаш. Яңыраҡ беҙгә етәкселек менән бик ныҡ бәрелешергә тура килде. Йыуашлыҡтың файҙаһы бармы ни уның? Бригадирҙың йыуашлығы арҡаһында, тәьминәтселәр беҙҙе бөтөнләй үгәйһетә башланы. Кирбесен еткерһәләр, иҙелмәһен һуңлаталар. Таҡтаһын килтерһәләр, шиферын көттөрәләр, йылыһы булһа – һыуы юҡ тигәндәй. Бюрократтарға ҡаршы ҡаты һуғыш астыҡ. Эш ҙурға китте. Бара торғас, парткомға, постройкомға барып етте. Парторг Игнат Петрович бер көн мине күреп ҡалды ла:
— «Бунт» күтәрә торған егет һинме әле ул? – ти.
— Эйе, мин.
— Шулай итеп, иптәш Ирғәлин, ғәҙеллек тантана иткәнсе «һуғышырға» уйлайһығыҙ инде, ә?
— Тап шулай.
– Яҡшы. Мин һеҙҙе крансы ҡыҙ менән икегеҙҙе күптән күҙәтеп киләм. Ҡасҡалаҡтарға ҡаршы көрәште лә бик яҡшы ойошторҙоғоҙ. Әле лә бик ҡыйыу тотонаһығыҙ. Пожалуй, һеҙгә, Ирғәлин, бөгөндән башлап бригаданы ҡабул итеп алырға тура килер.
Шулай итеп, мине эштә үрләттеләр...
Мөғәттәр урынынан торҙо ла яраларын һаҡал менән ҡаплаған йөҙөн миңә табан борҙо. Урта буйлы, ыҡсым ғына кәүҙәле, күп яфа күреүгә ҡарамаҫтан рухын төшөрмәгән был кешегә һоҡланып ҡарап торҙом.
Тап шул саҡ, Мөғәттәргә оҡшаған малай эйәртеп, хужа ҡатын ҡайтып инде. Бөхтә итеп йыйыштырылған бүлмә эсе тағы ла йәмләнеп китте.
— Әсәһе, беҙҙә ҡунаҡ бар.
— Бик яҡшы...– сибәр ханым Мөғәттәргә ҡарап шундай итеп йылмайҙы, әйтерһең, йөҙөнән нур бөркөлдө. Ул минең менән күреште лә сәй әҙерләргә кереште.
— Был ханым теге крансы ҡыҙ булалыр инде. Ә Сажиҙә тураһында берәй нәмә беләһегеҙме? – тип һораным.
Мөғәттәр көлөп ебәрҙе. Уның ҡырыҫ йөҙө ҡапыл яҡтырып киткән кеүек булды. Ҡара күҙҙәре нурланды.
– Сажиҙә ошо инде.
– Нисек ошо?
– Теге ваҡытта Сажиҙәне күпме генә оноторға тырышһам да, күңелемдән һыҙып ташлай алманым. Ул да шулай икән. Бер мәл беҙҙе – крансы ҡыҙҙы, мине, тағы бер егетте – тәжрибә уртаҡлашыу өсөн Себерҙәге төҙөлөштәрҙең береһенә ебәрҙеләр. Шунда беҙҙе яҡташыбыҙ, Башҡортостандан килеп эшләүсе алдынғы комсомолец ҡыҙ менән таныштырыу өсөн ул йәшәгән бүлмәгә алып барырға булдылар. Ишектән инеү менән Сажиҙәне күреп, шаҡ ҡаттым. Ул да бер аҙ текәлеп торҙо ла, ҡосағыма килеп һыйынды.
– Мин көткәйнем, ошолай булыр тип өмөт иткәйнем... Һин килдең. Мөғәттәрем, артабан мин һинһеҙ бер генә минут та йәшәй алмайым...
Ана шулай яҙмыш беҙҙе уйламағанда яңынан осраштырҙы ла ҡабат бер ҡасан да айырылышмаҫлыҡ итеп ҡауыштырҙы. Бер йылдан һуң улыбыҙ Азат тыуҙы. Икебеҙ ҙә киске техникум бөтөрҙөк. Ошо уңай менән ҡотлап, беҙгә яңы йорттан фатир бирҙеләр. Ҡояш яҡтыһын күберәк күрегеҙ, әйҙә, тинеләр, – Мөғәттәр асыҡ тәҙрә аша үргә, ҡояшҡа, табан ҡараны...
1960.