Башҡортостан: бөгөнгө ҡаҙаныштар һәм киләсәккә ышаныс

Бөгөн Башҡортостан — Рәсәйҙең эре сәнәғәт һәм аграр төбәктәренең береһе. Бында 150-нән ашыу милләт вәкиле йәшәй, төрлө телдәр һәм мәҙәниәттәр үҙ-ара байығып, уртаҡ тарих һәм традициялар нигеҙендә үҫешә. Республика үҙенең милли үҙенсәлеген һаҡлап, Рәсәйҙең берҙәм иҡтисади, сәйәси һәм мәҙәни киңлегендә үҫешен дауам итә.
Һуңғы йылдарҙа ил һәм республика тормошонда яңы һынауҙар барлыҡҡа килде. Бындай шарттарҙа иҡтисадтың тотороҡлолоғон һаҡлау, сәнәғәтте яңыртыу, ауыл хужалығын үҫтереү, социаль өлкәгә инвестициялар йүнәлтеү һәм халыҡтың йәшәү сифатын күтәреү айырыуса әһәмиәтле.
Иҡтисадтың нигеҙе — сәнәғәт һәм ауыл хужалығы
Башҡортостандың иҡтисади ҡеүәтен нығытыуҙа сәнәғәт ҙур роль уйнай. Республика предприятиелары етештереүҙе үҫтереү, яңы технологиялар үҙләштереү һәм үҙ-ара хеҙмәттәшлекте киңәйтеү йүнәлешендә эшләй.
Рәсми белешмәлә килтерелгән мәғлүмәттәр буйынса, Башҡортостандың 31 сәнәғәт кластеры 41 төбәктән 355 предприятиены берләштерә. Республикала 14 индустриаль һәм 20 технопарк эшләй. Бындай майҙансыҡтар предприятиеларға яңы бәйләнештәр булдырырға, фәнни эшләнмәләрҙе етештереүгә индерергә һәм технологик мөмкинлектәрҙе киңәйтергә ярҙам итә.
Сәнәғәт менән бер рәттән ауыл хужалығы ла төбәк иҡтисадының мөһим тармағы булып ҡала. Башҡортостан иген, майлы культуралар, һөт һәм ит етештереү буйынса илдең алдынғы аграр төбәктәре иҫәбенә инә. Ауыл хужалығында заманса технологияларҙы ҡулланыу — теүәл игенселек, навигация системалары, агродрондар һәм интеллектуаль фермалар — хеҙмәт етештереүсәнлеген күтәреүгә булышлыҡ итә.
Үҫеш кешеләр тормошонда сағыла
Республика үҫешенең төп күрһәткестәренең береһе — кешеләрҙең көндәлек тормошонда ниндәй үҙгәрештәр булыуы. Торлаҡ төҙөү, юлдарҙы яңыртыу, медицина ярҙамының сифатын күтәреү һәм уңайлы йәмәғәт киңлектәре булдырыу ошо маҡсатҡа хеҙмәт итә.
Белешмәләге мәғлүмәттәргә ярашлы, ғинуарҙан августҡа тиклем республикала 1 миллион 374,8 мең квадрат метр торлаҡ файҙаланыуға тапшырылған. 450 километрҙан ашыу автомобиль юлы норматив талаптарға ярашлы хәлгә килтерелгән. Был күрһәткестәр төҙөлөш һәм транспорт инфраструктураһын яңыртыу эштәренең күләмен сағылдыра.
Һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә лә яңы объекттар төҙөү һәм булғандарын яңыртыу дауам итә. 2025 йылдан алып яңы поликлиникалар асылыуы, медицина учреждениеларының туғыҙ бүлексәһендә ремонт үткәрелеүе, 137 модулле фельдшер-акушерлыҡ пункты, табип амбулаторияһы һәм дөйөм практика табиптары офистары ҡуйылыуы тәүге медицина ярҙамын халыҡҡа яҡынайтыуға йүнәлтелгән.
Ҡалаларҙа һәм ауылдарҙа йәмәғәт киңлектәрен төҙөкләндереү ҙә мөһим йүнәлеш булып ҡала. Парктар, скверҙар, ял итеү урындары кешеләрҙең буш ваҡытын уңайлы үткәреүенә, ғаилә менән бергә булыуына һәм тыуған төйәгенә ҡарата ғорурлыҡ тойғоһо формалаштырыуға булышлыҡ итә. Республика көнө алдынан Өфөлә Ленин исемендәге яңыртылған паркты асыу ҙа ошо эштәрҙең береһе булды.
Киләсәккә инвестиция — белемгә һәм кешегә инвестиция
Мәғариф, фән, спорт һәм мәҙәниәт — республиканың оҙайлы үҫешен билдәләүсе өлкәләр. Мәктәптәрҙе яңыртыу, һәләтле балалар өсөн махсус уҡыу мөмкинлектәре булдырыу, юғары уҡыу йорттарының фәнни ҡеүәтен арттырыу киләсәк белгестәрен әҙерләү өсөн нигеҙ һала.
360 һәләтле баланы уҡытыуға иҫәпләнгән Республика математика лицей-интернатын булдырыу һәм Евразия фәнни-белем биреү үҙәгенең вуз-ара студенттар кампусын үҫтереү ошо йүнәлештәге проекттар иҫәбенә инә.
Спорт менән системалы рәүештә 2,4 миллиондан ашыу кеше шөғөлләнә. Был республика халҡының 64,2 процентын тәшкил итә. Төбәктә 13,5 меңдән ашыу спорт ҡоролмаһы эшләй. «Ауыл тренеры» һәм «Ҡала тренеры» программалары ла спорт белгестәренә ярҙам итеүгә һәм физик культураны киңерәк таратыуға йүнәлтелгән.
Башҡортостандың мәҙәни тормошо ла үҙенең байлығы менән айырылып тора. Театрҙарҙың ижади коллективтары, музейҙар, китапханалар һәм башҡа мәҙәниәт учреждениелары милли мираҫты һаҡлауға, яңы сәнғәт әҫәрҙәре тыуҙырыуға һәм халыҡтың рухи тормошон байытыуға өлөш индерә. Республиканың театр коллективтарының һуңғы ике йылда туғыҙ «Алтын битлек» премияһына лайыҡ булыуы — белешмәлә күрһәтелгән ижади ҡаҙаныштарҙың береһе.
«Бөтәһе лә Еңеү өсөн!» — уртаҡ маҡсат һәм яуаплылыҡ
Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү бөгөн республика тормошоноң айырым йүнәлешен тәшкил итә. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров билдәләгән «Бөтәһе лә Еңеү өсөн!» принцибы сиктәрендә дәүләт органдары, муниципалитеттар, предприятиелар, йәмәғәт ойошмалары, ирекмәндәр һәм битараф булмаған кешеләр ярҙам сараларында ҡатнаша.
Рәсми белешмәлә Башҡортостандың 188 гуманитар конвой ебәреүе, 1 800 автомобиль һәм 17 меңгә яҡын пилотһыҙ осоу аппараты оҙатылыуы күрһәтелгән. Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам саралары һаны 54-тән 60-ҡа тиклем арттырылған. 39 муниципалитетта ярҙам үҙәктәре эшләй.
Ғаиләләргә ярҙам күрһәтеүҙә балаларҙың мәнфәғәттәренә айырым иғтибар бүленә. Белешмә мәғлүмәттәре буйынса, 23 меңдән ашыу бала түңәрәктәргә бушлай йөрөй, яҡынса 23 меңе бушлай ике тапҡыр ҡайнар аш менән тәьмин ителә, 15 меңгә яҡыны ҡала ситендәге лагерҙарҙа ял иткән.
Ветерандарҙы социаль реабилитациялау, эшкә урынлаштырыу һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам күрһәтеү ҙә оҙайлы иғтибар талап иткән бурыстар булып ҡала.
Халыҡ-ара бәйләнештәр һәм туризм
Башҡортостандың мөмкинлектәре республика сиктәренән күпкә киңерәк. Төбәк йөҙҙән ашыу дәүләт менән бәйләнештәр үҫтерә, халыҡ-ара саралар үткәреү майҙансығы булараҡ та үҙ урынын нығыта.
Туристик сәфәрҙәр һанының яҡынса 2,4 миллионға етеүе республиканың тәбиғәт байлыҡтарына, тарихи урындарына, мәҙәни мираҫына һәм әүҙем ял мөмкинлектәренә ҡыҙыҡһыныуҙың үҫеүен күрһәтә. Башҡортостандың тауҙары, мәмерйәләре, йылғалары, шифаханалары һәм милли аш-һыуы эске туризмды үҫтереү өсөн ҙур мөмкинлектәр аса.
2028 йылда Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһына ағза дәүләттәр башлыҡтары Советы ултырышын Өфөлә үткәреү планлаштырыла. Был сараға әҙерлек ҡала инфраструктураһын үҫтереү, халыҡ-ара хеҙмәттәшлекте киңәйтеү һәм Башҡортостанды донъя кимәлендә танытыу өсөн өҫтәмә мөмкинлектәр тыуҙыра.
Башҡортостандың киләсәге — уртаҡ хеҙмәт һөҙөмтәһе
Республика көнө — үткән юлға байҡау яһау ғына түгел, ә алдағы бурыстарҙы ла билдәләү ваҡыты. Иҡтисадты үҫтереү, яңы эш урындары булдырыу, ауылдарҙың һәм ҡалаларҙың инфраструктураһын яҡшыртыу, туған телдәрҙе һәм мәҙәниәттәрҙе һаҡлау, йәш быуынға сифатлы белем биреү — быларҙың барыһы ла бер-береһе менән тығыҙ бәйләнгән.
Һандар һәм рейтингтар үҫештең билдәле бер яғын күрһәтә. Әммә уның төп мәғәнәһе кешеләрҙең тормошонда сағылған үҙгәрештәрҙә: яҡшыраҡ юлдарҙа, заманса мәктәптәрҙә, халыҡҡа яҡын медицина ярҙамында, яңы эш мөмкинлектәрендә, балаларҙың һәләттәрен үҫтереү өсөн шарттар булдырыуҙа.
Башҡортостандың бөгөнгөһө лә, киләсәге лә ошо уртаҡ хеҙмәткә, яуаплылыҡҡа һәм тыуған ергә һаҡсыл мөнәсәбәткә бәйле. Республика көнө һәр кемгә үҙенең тыуған төйәге менән ғорурланыу өсөн генә түгел, уның киләсәгенә ниндәй өлөш индерә алыуы хаҡында ла уйланырға сәбәп бирә