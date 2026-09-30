+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Йәмғиәт
30 Сентября , 04:25

«ГеоВызов» йәш геологтарҙы берләштерҙе

Башҡортостанда үткән «ГеоВызов» халыҡ-ара геология чемпионаты йәш геологтарҙы бер майҙанға йыйып, уларға үҙҙәренең һөнәри оҫталығын күрһәтеү, тәжрибә уртаҡлашыу мөмкинлеге бирҙе.

Добавить в предпочтительные источники Google

 Дүртенсе тапҡыр ойошторолған ярышта  14 илдән һәм Рәсәйҙең 12 төбәгенән килгән 40 команда составында 300 студент ҡатнашты. Улар араһында Беларусь, Ҡытай, Үзбәкстан, Тажикстан, Ираҡ, Иран, Алжир, Мексика һәм башҡа ил вәкилдәре лә булды.

Халыҡ-ара геология чемпионаты геология һөнәрҙәрен популярлаштырыу, студент­тар­ҙың һөнәри оҫталығын арттырыу, йәш белгестәр менән эш биреүселәр араһындағы бәйлә­неште нығытыу маҡсатында ойошторолдо. Уны асыу тан­танаһында Башҡортостан Рес­публикаһы Башлығы Радий Хәбиров, Рәсәйҙең Ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу буйынса федераль агентлыҡ етәк­сеһе Олег Казанов ҡатнашты.
Шулай уҡ  мәртәбәле ҡунаҡтар – «РМК» акционерҙар йәмғиә­тенең Ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу ида­ралығы директоры Вячеслав Гемель, Баш­ҡортостан Республикаһындағы «РМК»-ның партнёры булған «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев сығыш яһаны. «Рус баҡыр компанияһы» чем­пионаттың генераль бағыу­сыһы булды. 
– Дүртенсе йыл рәттән буласаҡ геологтарҙы рес­публикабыҙҙа ҡаршылау – беҙҙең өсөн ҙур мәртәбә, – тип билдәләне Радий Фәрит улы чемпионатты асыу тантанаһында. – «ГеоВызов» – ябай ғына ярыш түгел, ә геология тигән ҡыҙыҡлы фән менән бәйле кешеләрҙе берләштергән үҙен­сәлекле майҙан. Чемпионатта ҡат­нашыусылар һанының йылдан-йыл артыуы ҡы­уандыра. Бында яңы дуҫтар табыуығыҙҙы теләйем һәм һәр берегеҙҙе Башҡортостанға саҡырам! 
«РМК» акционерҙар йәмғиә­тенең Ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу буйынса етәксеһе Вячеслав Гемель чем­пионаттың Башҡортостан өсөн генә түгел, Рәсәй өсөн дә мөһим ваҡиға булыуын белдерҙе:
– Егеттәр һәм ҡыҙҙар үҙен­сәлекле геолог һөнәрен һайлаған. Был белгестәр геологик разведка эштәрен башҡара, ә уларҙың хеҙмәте артабан ил сәнәғәтен үҫтереү өсөн нигеҙ булып тора. Бында  йәштәрҙең шул тиклем күп булыуы  ҡыуандыра. Был геологияның йәшәүенә һәм уның ышаныслы ҡулда булыуына ышаныс бирә. Предприятиелары­быҙҙа геолог­тарҙың яңы быуынын күреүгә беҙ бик шатбыҙ, – тине ул.
Сәләмләү һүҙе менән Таһир Бәхтигәрәев  та сығыш яһаны.
–  Беҙ Башҡортостанда  Әбйә­лил районы биләмәһендә тау-байыҡтырыу комбинаты төҙөүҙе күҙ уңында тотҡан «Салауат» масштаблы инвестиция проектын тормошҡа ашырабыҙ. Хәҙерге ваҡытта ғәмәлдәге лицензия буйынса эҙләү-баһалау этабында геологик разведка эштәре алып барыла. «Салауат» компанияһы эшмәкәрлегенең тәүге көнөнән  үк Әбйәлил районында байтаҡ социаль проект­тарҙы тормошҡа ашырҙы. Улар араһында мәктәп уҡыусылары өсөн «Ғилем» олимпиадаһын ойоштороу, «Ирәндек» балалар лагерында спорт майҙансығы төҙөү, Буранғол ауылындағы мәктәп-интернатта капиталь ремонт үткәреү, Михайловка ауылында физкультура залы төҙөү, республиканың тәбиғи һәм һыу ресурстарын тергеҙеү, социаль объекттар биләмәләрен төҙөк­ләндереү һәм йәшелләндереү кеүек эштәр бар.
Бындай масштаблы сарала ҡатнашыу беҙҙең өсөн ҙур мәр­тәбә. Бында Рәсәйҙән генә түгел, сит илдәрҙән дә һәләтле һәм уңышлы студенттар ҡат­наша, – тип һөйләне ул.

Карьера көнө

Чемпионат башланырҙан бер көн алда Карьера көнө лә үтте. Унда Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев, ком­панияның инвестиция проекты менән таныштырып, киләсәккә пландары менән уртаҡлашты, мәртәбәле ярышта ҡатнашыу­сылар эш биреүселәр менән яҡындан аралашты.
– «Салауат» проекты буйынса запастарҙы уңышлы раҫлау һәм уның иҡтисади нигеҙләмәһен әҙерләү Әбйәлил районында тау-байыҡтырыу комбинатын тулы күләмдә төҙөүгә юл аса. Фараздар буйынса, был төбәк өсөн яҡынса 1 500 яңы эш урыны булдырыу мөмкинлеге бирә, – тип хәбәр итте Таһир Тимербай улы презентация барышында.
Киләсәктәге тау-байыҡтырыу комбинаты хеҙ­мәт­кәрҙәренә юғары һәм конкурентлыҡҡа һәләтле хеҙмәт хаҡы, ышаныслы социаль пакет, эш биреүсе иҫә­бенә уҡытыу һәм квалификацияны күтәреү мөмкинлеге, матди ярҙам һәм башҡа өҫ­төнлөктәр тәҡдим ителәсәк.

Башҡортостан – геологтар
өсөн уңайлы төбәк

Чемпионат өсөн Башҡортос­тандың һайланыуы осраҡлы түгел. Республиканың тәбиғи байлығы, үҙенсәлекле геологик ҡоролошо йәш белгестәргә ысын ялан шарттарында эшләү мөм­кинлеге бирә. Боронғо Урал тауҙары, үҙенсәлекле ландшафт, ЮНЕСКО-ның ике геопаркы һәм уникаль геологик  объекттар чемпионатта ҡатнашыусыларҙы айырыуса ҡыҙыҡһындырҙы. 
28 августан 9 сентябргә тиклем дауам иткән чемпионат про­граммаһы бик бай булды. Командалар «Нефть һәм газ», «Минералогия һәм петрография», «Геологик маршрут», «Гидрогеология», «Шлихлы һынау», «Геохимия», «Кристаллография», «Палеонтология», «Радиометрия» һәм башҡа йүнәлештәр буйынса көс һынашты. Чемпионат барышында ҡатнашыусылар тәжрибә уртаҡлашты, яңы таныштар ҙа булдырҙы, Башҡортостандың тәбиғәте, тарихы, мәҙәниәте менән дә танышты.
«Геовызов» йәш белгестәргә, үҙ көстәрен һынауҙан тыш, ки­ләсәктә һөнәри үҫеш өсөн яңы мөмкинлектәр ҙә аса. Алдағы чемпионаттарҙа уңышҡа өлгәш­кән студенттарға эре компа­нияларҙа стажировка үтеү мөмкинлеге бирелгән. Санкт-Петербург университеты вәкилдәре, мәҫәлән, «Башнефтегеофизика» ойош­маһында бер ай дауамында тәжрибә туплап, сейсмика менән эшләү һәм уны интерпретациялау буйынса практик белем алған. Тимәк, чемпионаттың маҡсаты – иң көслө йәш гео­логтарҙы асыҡлау ғына түгел, ә уларға һөнәри юл башлау өсөн яңы мөмкинлектәр булдырыу.
«ГеоВызов» йәш геологтарҙың һөнәри оҫталығын һынаған чемпионат ҡына түгел, ул фән, белем, тәжрибә һәм халыҡ-ара хеҙ­мәттәшлекте берләштергән ҙур майҙан булып, Башҡортостандың геология мөмкинлектәрен тағы бер тапҡыр күрһәтте. 


Г. РАМАҘАНОВА.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика