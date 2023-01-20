Башҡортостан Башлығы Белоруссияның яңылыҡтар агентлығына интервью бирҙе

Түбәндә интервьюнан өҙөк (БР Башлығының рәсми сайтынан стенограмма, русса ҡуябыҙ):

"Мы выстроили инфраструктуру сотрудничества – я это так называю. Во-первых, у нас есть юридическая база для сотрудничества. Это я говорю о cоглашении 2020 года. Во-вторых, мы создали здесь «приводные ремни» – офис представителя Республики Башкортостан в Беларуси. Он действует в рамках Торгового представительства Российской Федерации. Это значительно повышает его возможности и статус. Мы подготовили и дорожные карты, которые ставят на очень ответственный контроль реализацию этих договорённостей.

Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы организовать прямые авиарейсы. Потому что без них очень сложно вести такой интенсивный бизнес, который мы организуем. Мы нашли российских авиаперевозчиков, Башкортостан даже готов на первых порах субсидировать рейсы, если они не будут выходить на точку прибыльности. Весной у нас будет прямой рейс Уфа – Минск, Минск – Уфа. Это первая часть наших отношений.

Вторая часть отношений – когда из Башкортостана мы приезжаем в Минск, то всегда восхищаемся тем уровнем компетенций, которые Беларусь сохранила и приумножила за последние годы в целом ряде важных отраслей производства. Прежде всего в машиностроении. Если посмотреть структуру башкирского импорта из Беларуси, то 37 процентов – это доля машиностроения. В прошлом году мы приобрели 124 единицы коммунальной техники. А за три года закупили около тысячи колёсных тракторов «Беларусь».

У нас хорошо идёт взаимодействие с компанией «АМКОДОР». Мы, наверное, сделаем рекорд – за год построим новый завод совместно с «АМКОДОРом». За год, подчёркиваю. Это 25 тысяч кв. м производственных помещений, где будут выпускать агрегаты для обработки зерна после уборки. Это зерносушилки и зернохранилища, которые сегодня чрезвычайно востребованы у нас в республике и в целом в Российской Федерации. Это первый этап. Мы вместе с «АМКОДОРом» также приступили к реализации проекта сервисного центра компании, потому что без него невозможна дальнейшая работа. Это 5 тысяч кв. м производственных помещений.

У нас с белорусскими коллегами, прежде всего с «МАЗом», неплохо складывается ситуация с производством троллейбусов. Основные узлы и комплектующие наших башкирских троллейбусов – это белорусские агрегаты. Надеемся, что к осени 2023 года Уфа получит 40 новых современных троллейбусов, которые олицетворяют современный город.

За несколько предыдущих лет мы наработали практику взаимодействия: порядка 80 предприятий нашей республики сотрудничают с компаниями Беларуси. Мы уже делаем несколько десятков видов агрегатов и изделий сельхозназначения по шаблонам и предложениям белорусской стороны. У нас идёт активная сборка, которая исчисляется сотнями колёсных тракторов «Беларусь». В этом году мы получили первые пять машинокомплектов гусеничных тракторов. Они нам чрезвычайно нужны. Потребность рынка республики насчитывает 2 тысячи тракторов.

Мы живём в непростое время, которое при этом открывает новые возможности. Хочу обратить внимание на предприятия, которые занимаются разработкой полезных ископаемых – добычей меди, цинка и других руд, прежде всего на юге нашей республики. Это Учалинский ГОК, «Семёновский рудник», «Башкирская медь» и прочие. Они стали очень пристально смотреть в сторону машиностроения, в частности, покупки крупных самосвалов «БЕЛАЗ» и оборудования для шахтного производства.

Санкционные события повлияли и на определённые потребности белорусских предприятий. Нам очень приятно, что белебеевский завод «Автонормаль» – небольшое в общем-то предприятие – начало поставлять крепёжные инструменты для «МАЗа» и производителя бытовой техники «Атлант». Мы довольны началом такого сотрудничества. Очень рады, что «Уральский пружинный завод» организовал поставки своей продукции для нужд машиностроения, а «Ишимбайский катализаторный завод» – для химической промышленности Беларуси.

Скажу и о достижениях этого года. К нам обратилось Правительство Беларуси с предложением выстроить прямые поставки соды для «Белорусской стекольной компании». Мы провели целый ряд переговоров с представителями «Беларусьторга», чтобы организовать через них поставку продукции «Башкирской содовой компании». Договорились об этом, и теперь критически важная для стекольной промышленности Беларуси поставка соды будет идти через государственную организацию. Это вопрос цены, надёжности контрактов и логистики. Считаю, что это один из важных успехов и для белорусской, и для башкирской стороны.

Ещё раз повторю: мы находимся на большом, серьёзном витке роста сотрудничества и взаимодействия с нашими белорусскими коллегами".

Фото: БР Башлығы сайтынан.