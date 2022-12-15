На Международной неделе бизнеса представлена модель взаимодействия государства и бизнеса в условиях цифровой трансформации

На одной из таких встреч заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Расул Таипов сообщил, что в Башкортостане создан первый офис цифровой трансформации бизнеса, направленный на достижение общего результата: реального роста экономики и создания эффективных производств за счет оптимизации ресурсов, кадров и компетенций, что важно, с использованием отечественных программных продуктов.

Новая структура создана при поддержке Минцифры РБ при участии провайдера цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком», разработчика и интегратора программного обеспечения ООО «Лексема» и Ассоциации образовательных организаций «Электронное образование РБ».

«Специалисты проектного офиса комплексно помогают предприятиям в разработке и внедрении программных IT-решений. Эксперты уже сформировали программы цифровой трансформации для ряда республиканских предприятий, для производств разработали модель цифрового двойника, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность и другие экономические показатели. Мы создаем экосистему IT-решений для предприятий, синергетический эффект которых напрямую связан с ростом валового продукта»,– отметил в своем выступлении Расул Таипов.

В числе собравшихся на секцию о комплексной цифровой трансформации крупные республиканские IT-компании, специализирующиеся на разработке аналоговых импортозамещающих продуктов в сфере АСУ ТП, телекоммуникационного оборудования, документооборота, программного обеспечения, цифровизации градостроительной деятельности, пусконаладочных работ, систем безопасности.

Эксперты проектного офиса занимаются также привлечением финансирования проектов предприятий, в том числе от фондов и государственных институтов развития. Среди них Российский фонд развития ИТ, «Сколково», Фонд содействия инновациям и Фонд развития промышленности. Сегодня уровень грантовой поддержки, на который может вывести Проектный офис цифровой трансформации составляет от 3 до 500 млн рублей на предприятие.

Деловая программа Международной недели бизнеса посвящена ключевым вопросам развития Башкортостана и России в сфере экспорта, инноваций и инвестиций, а также работы малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС.