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Радий Хәбиров соцселтәрҙәрҙә "Көнбайыш экспресс" асыу тураһында бәйән итте

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Радий Хәбиров соцселтәрҙәрҙә "Көнбайыш экспресс" асыу тураһында бәйән итте

"Рядом со мной Алена Миронова – первая в России женщина-машинист пассажирского поезда.

А встреча наша сегодня по очень замечательному поводу для нашей республики – мы с РЖД открываем «Западный экспресс». Он будет ездить из Уфы в Приютово и обратно.

В прошлом году мы запустили «Южный экспресс» по маршруту Уфа – Оренбург. Ждем «Восточный экспресс», планируем открыть маршрут в сторону Белорецка в конце этого - начале следующего года.

Наша задача – создать как можно больше условий для наших жителей, чтобы они могли передвигаться быстро, комфортно, безопасно и не дорого", - тип яҙған ул. 

Автор:Айбулат Ишназаров

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