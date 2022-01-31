Радий Хәбиров соцселтәрҙәрҙә "Көнбайыш экспресс" асыу тураһында бәйән итте

"Рядом со мной Алена Миронова – первая в России женщина-машинист пассажирского поезда.

А встреча наша сегодня по очень замечательному поводу для нашей республики – мы с РЖД открываем «Западный экспресс». Он будет ездить из Уфы в Приютово и обратно.

В прошлом году мы запустили «Южный экспресс» по маршруту Уфа – Оренбург. Ждем «Восточный экспресс», планируем открыть маршрут в сторону Белорецка в конце этого - начале следующего года.

Наша задача – создать как можно больше условий для наших жителей, чтобы они могли передвигаться быстро, комфортно, безопасно и не дорого", - тип яҙған ул.