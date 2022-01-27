Догазификация: вопросы и ответы

Что такое догазификация?

Догазификация – это подключение газоиспользующего оборудования домовладения к газораспределительным сетям в населенных пунктах, где уже частично проложены сети и осуществляется транспортировка газа. То есть газопровод в населенном пункте есть, но газ не подведен к вашему домовладению. При этом газ должен использоваться для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Если ваш дом расположен в газифицированном населенном пункте, газопровод к границам вашего земельного участка подведут бесплатно. Мероприятия внутри земельного участка (строительство сети газопотребления, приобретение и установка газового оборудования, прибора учета газа и т.п.) вы оплачиваете сами.

Зачем нужна догазификация?

К примеру, в населенном пункте уже есть подключенный газопровод. Раньше для подключения к нему собственникам домовладений нужно было проложить газопровод до границ участка за собственные средства, что не все могли себе позволить. В результате газ в населенном пункте был, но многие не подключали к нему свои дома и продолжали отапливаться углем или дровами. Теперь газопровод до земельного участка, где располагается жилой дом, строится бесплатно. Для подключения в рамках догазификации осенью 2021 года были приняты соответствующие нормативные акты.

Как узнать, могу ли я подключиться в рамках догазификации?

Условия догазификации:

Населенный пункт уже частично газифицирован.

Ваше домовладение и земельный участок – в собственности или на ином предусмотренном законом праве. У вас есть документы, подтверждающие эти права.

Как пояснили в Росреестре Башкортостана, владельцы должны поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на свою недвижимость – земельный участок, домовладение и иметь на руках соответствующие документы. Если у собственника таких документов нет, то для подключения домовладения в порядке догазификации ему необходимо сначала оформить право собственности или иное право на земельный участок и домовладение и уже после этого подать заявку.Необходимыми документами для осуществления кадастрового учета земельного участка является межевой план, для осуществления кадастрового учета дома – технический план. Эти документы готовят кадастровые инженеры.

Проверить, подпадает ли ваш населенный пункт под догазификацию, можно на сайте Единого оператора газификации - connectgas.ru

В Башкирии под догазификацию попадает около 177 тысяч домовладений в 2,5 тыс. населенных пунктов.

Как подать заявку на газификацию?

Подать заявку о заключении договора о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации можно любым из следующих способов:

1. На портале Единого оператора газификации connectgas.ru

2. Через личный кабинет на сайте bashgaz.ru

3. В клиентских центрах ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

4. В офисах МФЦ

5.На портале «Госуслуги».

К заявке нужно будет приложить следующие документы:

- Документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок.

- Ситуационный план – графическую схему, на которой указаны расположение подключаемого домовладения и границы земельного участка, наименование населенного пункта. Можно использовать для этого фрагмент публичной кадастровой карты или карты поисковых систем Интернета.

- Паспорт, СНИЛС, ИНН.

Если заявка и документы оформлены правильно, в течение следующих 30 календарных дней вам будет направлено 3 экземпляра договора о подключении. После подписания необходимо вернуть договор в газораспределительную организацию. Подключение газа будет выполнено после завершения монтажа газоиспользующего оборудования и системы отопления, ГВС, устройств дымоходов и вентиляционных каналов в домовладении, а также после проверки исполнения вами требований технических условий. Когда сотрудники газораспределительной организации будут осуществлять пуск газа в газоиспользующее оборудование домовладения, необходимо ваше присутствие. Также вам нужно пройти инструктаж по безопасному пользованию газом и подписать акт о подключении.

Что оплачивает собственник, какие льготы по газификации предоставляются в РБ?

Бесплатно газ подводят только к границам земельного участка. Дальше – к домовладению – собственник ведет его за свой счет. Он также покупает газовое оборудование. Посчитать примерную стоимость работ внутри участка можно на сайте connectgas.ru в разделе Калькулятор. В Республике Башкортостан действует постановление Правительства РБ № 656 от 29.10.2019, которым утвержден Порядок выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан, в котором предусмотрены льготные категории граждан, имеющие право получить сертификат на газификацию домовладения, в том числе на оплату работ по газификации внутри земельного участка.

Если у вас остались вопросы, их можно задать напрямую специалистам ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по телефону

8 800 347 8 800

http://bashinform.tilda.ws/dogazifikaciya