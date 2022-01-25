Үҫмерҙәр өсөн вакцинаға аңлатма бирелде

Чиновниктың соцселтәрҙәргә элгән аңлатмаһында ошолай тиелгән:

"Первая партия вакцины «Спутник-М» поступила в Башкирию в количестве 2 880 доз. "Спутник-М" представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых "Спутник-V". Данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты уровня антител.

⠀ Вакцина разрешена для подростков от 12 до 17 лет, для детей 12-15 лет она будет проводиться с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет смогут заполнить документ самостоятельно.

⠀ По нашим данным, более 10% из всего числа заболевших Covid-19 - это дети. И преимущественно они являются источником инфекции в семье, так как очень плотно и много контактируют, при этом болея не так тяжело, как взрослые. ⠀

Вакцинация будет проходить в детских поликлиниках и школах. Перед вакцинацией ребенка осмотрит педиатр: он измерит температуру тела и давление, поинтересуется самочувствием. ⠀

Противопоказанием для вакцинации может быть: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; тяжелые аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, в этом случае вакцинацию можно будет проводить через 2-4 недели после выздоровления. ⠀

Детскую вакцину с лета испытывали в двух столичных клиниках: Морозовской и больнице имени З. А. Башляевой. В первом и втором этапе принимали участие сто волонтеров с 12 до 17 лет. Исследования показали, что в целом подростки реагируют на вакцину хорошо. Вакцина безопасна, ее эффективность около 93%. Проще говоря, у девяти из десяти подростков образуются антитела, защищающие от заражения коронавирусом, а также наблюдается длительный Т-клеточный иммунный ответ. ⠀

Вакцинация детей идет уже более чем в сорока странах. Ее проводят в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Израиле и многих других. В Америке привили больше половины подростков. ⠀

А первой страной, где разрешили вакцинировать маленьких детей, стал Китай: в июле прошлого года власти одобрили использование препаратов начиная с трех лет и уже вакцинировали ими почти сто миллионов человек", - тиелгән унда.