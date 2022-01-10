Министр культуры РБ А. Шафикова: “В связи с ковидными ограничениями преобладали уличные мероприятия...”

Выступление министра культуры Республики Башкортостан А.И.Шафиковой на оперативном совещании Правительства РБ «О прошедших культурных мероприятиях в дни новогодних каникул»:

"24 декабря - "День подарков", 25 декабря - "День пушистой елочки ", 26 декабря - "День в мастерской подарков у Деда Мороза ", 27 декабря - " День новогодних поздравлений на родном языке", 28 декабря - " День новогодних писем, открыток, посылок", 29 декабря - "День национальных зимних блюд", 30-31 декабря - " День необычного карнавала «Создай настроение»", 1 января - "День здоровья", 2 января - "День зимней эстафеты", 3 января - "День спортивной семьи", 4 января - "День Фестиваля Снеговика", 5 января - "Зимний сабантуй. Конкурс самоваров", 6 января - "День белоснежной зимы", 7 января - "Православный праздник Рождества Христова", 8 января - "Зимняя башкирская олимпиада", 9 января - "День суперсемьи".

Во всех государственных театрально-концертных учреждениях в новогодние и рождественские каникулы жителям и гостям нашей республики были предложены разнообразные мероприятия. Это театрализованные представления, спектакли, концертные и развлекательные программы. Всего в рамках празднования нового года на 9 января 2022 года было проведено более 800 мероприятий с охватом порядка 200 тыс. чел.

Из-за действующих ограничений традиционных новогодних представлений и хороводов у ёлки в этом году не было, поэтому театрализованные действия с участием Деда Мороза, Снегурочки прошли на сцене перед началом спектаклей.

В связи с ковидными ограничениями преобладали уличные мероприятия у елки на центральных площадях – более 70 % мероприятий. Основными формами мероприятий на улице стали: концерт, игровая программа, спортивные игры и состязания, музыкально-театрализованное представление.

В помещениях распространены такие формы мероприятий, как вечер отдыха, театрализованное представление, мастер-класс, конкурс, мюзикл, шоу-программа.

Также отмечу, что десятью районами республики прошли мероприятия с использованием автоклубов (Баймакский, Зилаирский, Караидельский, Нуримановский, Татышлинский, Аскинский, Дуванский, Кармаскалинский, Стерлитамакский, Салаватский). Автоклубы были активно использованы при проведении мероприятий, в том числе в удалённых, малых селах районов, где отсутствуют клубы.

В учреждениях культуры муниципальных районов и городских округов наряду с традиционными мероприятиями были организованы ряд оригинальных акций.

Так, в с.Тирлян Белорецкого района прошел конкурс “Танцы на льду”, в г.Межгорье – турнир по футболу на снегу, «Хоккей в валенках» в с Ассы Белорецкого района.

5 января в селе Малояз Салаватского района состоялся Зимний сабантуй и Конкурс самоваров.

3 января в п.Чишмы Чишминского района был проведен Фестиваль по спортивной зимней рыбалке

В Новомусятово Бурзянского района праздник «Эх, быймаһы ла быймаһы», в с. Старосубхангулово (тир АУ ФОК «Урал») Стрельба из лука «Новогодний кубок». В Давлекановском районе - Зимний сабантуй и Конкурс самоваров.

В с. Аркаулово Салаватского района брейн-ринг «Семья» и Семейная интеллектуальная игра “Квиз тайм”.

В целом, все запланированные мероприятия были проведены в срок.

В завершении выступления хотела бы выразить слова благодарности главам администраций муниципальных образований и всем работникам культуры, задействованным в организации новогодних мероприятий".

Фото: Горобзор.ру