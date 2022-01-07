Тәүлек эсендә 563 тонна ҡар ситкә сығарылған

Тәүлек эсендә төбәктә ҡар таҙартыуҙа 1 248 берәмек техника, 2 705 урам һепереүсе эшләгән, 565,3 тонна ҡар ситкә сығарылған. "Вновь делаем акцент на том, что коммунальным службам в городах и районах нужно реагировать не по факту снегопада, а заранее. Своевременное прогнозирование ситуации позволит избежать трудностей, которые погода создаёт для пешеходов и автомобилистов", – тине министр урынбаҫары Илдар Хәмзин.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии призывает собственников и руководителей всех форм собственности ответственно отнестись к уборке от снега и наледи прилегающей территории, кровель и козырьков зданий.