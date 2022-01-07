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7 Ғинуар , 20:50

Тәүлек эсендә 563 тонна ҡар ситкә сығарылған

БР Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан белдереүҙәренсә, республиканың коммуналсылары әҙерлек режимында тора һәм һауа шарттары үҙгәреүенә ҡарап оператив эшләргә өлгөрә.

Тәүлек эсендә 563 тонна ҡар ситкә сығарылған

Тәүлек эсендә төбәктә ҡар таҙартыуҙа 1 248 берәмек техника, 2 705 урам һепереүсе эшләгән, 565,3 тонна ҡар ситкә сығарылған. "Вновь делаем акцент на том, что коммунальным службам в городах и районах нужно реагировать не по факту снегопада, а заранее. Своевременное прогнозирование ситуации позволит избежать трудностей, которые погода создаёт для пешеходов и автомобилистов", – тине министр урынбаҫары Илдар Хәмзин.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии призывает собственников и руководителей всех форм собственности ответственно отнестись к уборке от снега и наледи прилегающей территории, кровель и козырьков зданий.

Автор:Айбулат Ишназаров

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