ЦУР йыл йомғаҡтарын барлай

Обращений от вас стало в разы больше. А именно - 222 498 сообщений против 53 899 в прошлом году.

Что «фонило» в течение года? Коронавирус (117 485 обращений), дороги (17 653), ЖКХ (14 822), благоустройство (11 848), соцобслуживание и защита (11 189). Самыми обсуждаемыми стали тема отопления в начале года, паводок весной, лесные пожары летом.

Вся работа ЦУР как на ладони - в наших группах в социальных сетях. Мы разнообразили свой контент стримами и прямыми эфирами. Особенно актуальным этот формат показал себя во время лесных пожаров. Новости с места событий давали по горячим, в буквальном смысле, следам. Осенью запустили прямые включения в утреннюю программу «Салям» на БСТ. Мы проанализировали, какие именно посты за год получили от вас наибольшее количество реакций – лайков, комментариев, репостов и просмотров.

Так выглядит ТОП-5:

Как подготовить автомобиль к зиме - https://vk.com/wall-201146046_14707

Льготы для пенсионеров - https://vk.com/wall-201146046_12227

Пещеры Башкортостана - https://vk.com/wall-201146046_13714

Храмы Башкортостана - https://vk.com/wall-201146046_11425

Углубленная диспансеризация - https://vk.com/wall-201146046_16748

Как видим, в числе популярных – темы социальной поддержки, здравоохранения. А также развлекательно-полезный контент. Центр управления Республикой Башкортостан совсем молодой. Это первый наш год подведения итогов. Но сколько всего сделано за эти 12 месяцев! Мы многому научились. Вы нас многому научили. Впереди много планов и идей. Цель одна, и мы от нее ни на шаг - повышение качества жизни жителей Башкортостана.