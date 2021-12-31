Ил етәкселегенән - Яңы йыл ҡотлауҙары

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес Главы Башкортостана Радия Хабирова поздравление с наступающим Новым годом. В нём говорится:

Уважаемый Радий Фаритович!

Примите сердечные поздравления с Новым годом.

С этим замечательным, всеми любимым праздником связаны добрые семейные традиции, особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение заветных желаний.

Пусть наступающий год станет для Вас успешным, а рядом с Вами всегда будут родные и верные, надёжные друзья.

Желаю здоровья и всего самого доброго.

Владимир Путин

Поздравление направил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. В нём говорится:

Уважаемый Радий Фаритович!

Примите мои искренние поздравления с Новым годом.

Этот светлый праздник объединяет все поколения, дарит радость, тепло общения, создаёт хорошее настроение. Мы встречаем его с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен.

Серьёзные вызовы прошедшего года ещё больше сплотили нас, укрепим веру в то, что вместе справимся с любыми проблемами. Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким. Пусть 2022 год принесёт удачу и успех, будет мирным и благополучным.

Михаил Мишустин

Поздравление направил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. В нём говорится:

Уважаемый Радий Фаритович!

Примите мои сердечные поздравления с Новым годом.

Совсем скоро уйдёт в историю 2021 год. Прощаясь с ним, мы верим, что следующий – будет счастливым для каждого из нас и для всей нашей страны. Ведь наши личные планы и надежды неотделимы от стремления трудиться на благо России, делать её сильной и процветающей.

Искренне желаю Вам удачи в Новом году. Пусть самые заветные мечты станут реальностью, а добрые дела увенчаются успехом. Пусть в Вашем доме царят душевная теплота и гармония. Любви и счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

Дмитрий Медведев

*Поздравление полномочного представителя Президента РФ* в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Новым годом и Рождеством*

Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляювас с Новым годом и Рождеством!

Эти добрые праздники мы ждем с особой надеждой на возвращение к привычной жизни с долгосрочными планами и поездками, большими масштабными мероприятиями и дружескими встречами.В уходящем году нам многое удалось сделать. Мы смогли сплотиться, стали мудрее, сильнее и терпимее. Мы стали внимательнее к коллегам, к родным и близким.Какой будет наша жизнь, каким будет следующий год, конечно, зависит от нас: от нашей целеустремлённости и трудолюбия, человечности, желания помочь, доброты и веры. Веры в себя и в Россию.Надеюсь, в грядущем году у нас будет больше поводов для радости, будут тёплые встречи с друзьями и близкими даже из самых отдаленных регионов нашей большой страны. И 2022-й год, объявленный годом народного искусства и культурного наследия, подарит нам яркие позитивные эмоции, возможность путешествовать и продолжать знакомиться с богатейшей культурой России.Дорогие друзья, пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!