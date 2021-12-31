Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың Яңы йыл менән ҡотлауы

Ҡәҙерле яҡташтар! Дуҫтар! Дорогие земляки! Друзья! Уходит в историю 2021 год. Вновь сложный и неоднозначный. Год, который принёс тяжёлые утраты. С ними невозможно смириться. Каждый, кто работает в больницах, госпиталях, на скорой помощи, знает это лучше меня. И сегодня я говорю: «Спасибо вам, наши ангелы в белых халатах!». Спасибо всем врачам, медицинским сёстрам, волонтёрам, сотрудникам социальных и экстренных служб, учителям, предпринимателям. Спасибо всем, кто и в эту новогоднюю ночь находится на дежурстве – спасает жизнь наших близких, друзей. Верю, что каждый житель республики разделяет мои чувства. И так же говорит от себя: «Спасибо!». И это правильно! Давайте чаще делиться друг с другом любовью и добротой, радоваться каждому дню. Посмотрите с благодарностью и теплом на тех, кто сейчас рядом с вами. Подумайте о тех, кто в вашем сердце. В это непростое время мы осознали, насколько дороги друг другу. Насколько важно быть вместе – в радостях и испытаниях. Уважаемые соотечественники! История не раз доказывала, что трудности закаляют, объединяют наши народы. Нас, башкортостанцев – более четырёх миллионов. Мы все – одна большая семья. Согласитесь, друзья, – было в уходящем году и много хорошего. Он был наполнен созиданием, важными достижениями республики. Укрепил в нас уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все трудности. Несмотря ни на что, Башкортостан уверенно идёт вперёд. Мы строим новые предприятия и жилые дома, мосты и дороги, школы и детские сады, больницы и спортивные центры. Искренне радуемся победам наших земляков. И стремимся к новым победам. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха, как это было уже не раз! Пусть новый 2022 год принесет в каждый дом, каждую семью счастье, достаток и благополучие. Башҡортостан сәскә атһын! С Новым годом! Здоровья вам, мира и добра! Яңы йыл менән, Башҡортостан! Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров