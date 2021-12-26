Иғтибар! М-5 юлының бер өлөшө ваҡытлыса ябылды

Пассажир автобустарына, маршрут һәм еңел таксиҙарына, йөк машиналарына йөрөүҙе тыйыу иртәнге сәғәт 7-нән ғәмәлдә инде. Юл 1194 саҡрымдан (Һамар өлкәһе менән сиктән) 1363 саҡрымға (Иҫке Боғаҙы ауылы, Башҡортостан) тиклем арала ябылды.

Юлдағы ғәҙәттән тыш хәл-ваҡиғалар тураһында ФКУ Упрдор «Приуралье» дежур-диспетчер хеҙмәтенең телефоны буйынса шылтыратып әйтегеҙ: +7(347) 286-07-18.

Временное ограничение движения на участках трасс М-7 «Волга» и Р-240 Западный обход г.Уфы в Республике Башкортостан

С 10:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участках с 1194-го (н.п. Верхнеяркеево) по 1230-й (Старосултанбевово), 1305-го (н.п. Шарипово) по 1331-й (въезд/выезд в город Уфу) км федеральной трассы М-7 «Волга» и на участке с 0-го (н.п. Авдон) по 28-й (н.п. Подымалово) км федеральной трассы Р-240 Западный обход городы Уфы в Республике Башкортостан.

Уважаемые участники дорожного движения, ФКУ Упрдор «Приуралье, настоятельно рекомендует отказаться от поездок на дальние дистанции в связи с ухудшением погодных условий. Для борьбы с непогодой на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Приуралье» в Республике Башкортостан задействовано 105 единиц дорожной техники.

О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286-07-18.

***

Временное ограничение движения на участке трассы Р-240 Уфа-Оренбург в Республике Башкортостан

С 11:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участках с 27-го (н.п. Булгаково) по 113-й (н.п. Рощинский) в Республике Башкортостан.

О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286-07-18.