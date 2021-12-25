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25 Декабрь 2021, 16:30

Радий Хәбиров нимәгә бик һөйөнгән?

Ул соцселтәрҙәрҙә хәбәр итеүенсә, Өфөләге 21-се лицей ремонттан һуң уҡыусыларҙы ҡабул итеүгә әҙер. ⏬

Радий Хәбиров нимәгә бик һөйөнгән?

"Йыл ярым элек беҙ уҡыу йортоноң уҡыуысыларына һәм ата-әсәләргә хәлде үҙгәртәсәкбеҙ һәм ҡыҫҡа ваҡытта ремонтты тамамлаясаҡбыҙ тинек. Беҙ һүҙебеҙҙе үтәй алдыҡ", - тигән төбәк етәксеһе.

Бинаға тулыһынса ремонт яһалған, кабинеттар тулыһынса йыһазландырылған.

"Мы реконструировали и школьную столовую в 21-м лицее. Закупили новое оборудование, посуду, отремонтировали зал и подсобки. Планируем в рамках нашего проекта всестороннего развития личности «Взлетай!» открыть здесь стоматологический кабинет.

В этом принцип нашего подхода - не ремонтировать что-то одно, а думать комплексно, объемно.

В целом за три года в Республике Башкортостан в реконструированных школах добавили 2667 мест, ещё 31 школу (11 548 ученических мест) мы построили. Большие планы и на будущее", - тигән Радий Хәбиров.

Автор:Айбулат Ишназаров

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